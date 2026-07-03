Mercato FC Nantes : Ça chauffe, pluie de départ annoncée à Nantes  

Michel Der Zakarian n’a pas perdu de temps. À peine revenu sur le banc du FC Nantes, le technicien scelle déjà le destin de quatre jeunes joueurs du centre de formation.

Mercato FC Nantes : Grand ménage à Nantes cet été

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Ça bouge au FC Nantes pendant ce mercato estival. Et les premiers choix forts tombent là où on ne l’attendait pas forcément : chez les espoirs. Lucas Bonelli, Moutanabi Bodiang, Mathis Oger et Nabil Ondo quittent officiellement les Canaris. Évoluant jusqu’ici avec l’équipe réserve en National 2, ces quatre éléments plient bagage.

Ce grand ménage s’inscrit dans une volonté de restructurer le club de fond en comble. Cette décision amorce un nouveau cycle. Connu pour sa rigueur inflexible et son exigence, Der Zakarian veut resserrer son groupe autour de profils qui collent parfaitement à sa philosophie de jeu.

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C’est aussi une manière de libérer de la place pour d’autres jeunes talents, jugés plus mûrs pour le projet global. Le club dégraisse ses effectifs pour mieux valoriser ses pépites et permettre aux partants de rebondir ailleurs. Ces quatre pépites indésirables vont chercher un nouveau point de chute pour poursuivre leur progression.

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L’entraîneur franco-arménien compte bien s’appuyer sur la jeunesse pour la saison à venir en Ligue 2. Mais il veut des joueurs en pleine forme qui pourront aider le FC Nantes à retrouver l’élite. Cette première vague de départs pourrait en appeler d’autres dans les semaines à venir.