Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un top joueur  

Le Stade Rennais est menacé par deux cadors européens pour Eliezer Mayenda. La concurrence est très rude sur ce dossier.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Eliezer Mayenda

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais voit un sérieux danger apparaître dans le dossier Eliezer Mayenda. Alors que le club breton espère attirer l’attaquant de Sunderland cet été, deux formations qualifiées pour la prochaine Ligue des champions ont décidé d’accélérer. Le FC Porto et le Betis Séville sont désormais pleinement engagés dans la course.

Très actif depuis l’ouverture du mercato, Rennes multiplie les mouvements. Sixième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue Europa, le club dirigé par Franck Haise a déjà bouclé quatre recrues : le gardien Nicolas Lemaître, le milieu Adrien Thomasson, le défenseur central Gonçalo Oliveira et l’ailier Issa Soumaré.

À voir

Mercato ASSE : Sohaib Naïr débarque, un défenseur s’en va

Le chantier n’est pourtant pas terminé. Selon Ouest-France, le latéral droit américain Bryan Reynolds devrait rejoindre les Rouge et Noir dans le cadre d’un transfert estimé à près de 4 millions d’euros. En parallèle, les dirigeants recherchent toujours un avant-centre, malgré la prolongation de leur buteur Esteban Lepaul, très convoité sur le marché.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce crack anglais ?

Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance : Eliezer Mayenda. Lié à Sunderland jusqu’en juin 2030, l’ancien joueur de Sochaux reste sur une saison compliquée en Premier League, avec deux buts et huit titularisations en 20 rencontres. Malgré ces statistiques modestes, l’Espagnol de 21 ans conserve une solide cote sur le marché européen.

À voir

Mercato PSG : 223M€ ! Michael Olise vers un transfert record

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Rennes devra désormais composer avec une concurrence de très haut niveau. Champion du Portugal en 2026, le FC Porto de Francesco Farioli s’est positionné sur le dossier. Le Betis Séville, cinquième de Liga la saison passée et de retour en Ligue des champions, suit également le jeune attaquant avec beaucoup d’attention.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un gros transfert est annoncé

Mercato : C’est confirmé, un crack déchire l’offre du Stade Rennais

Mieux encore, les dirigeants andalous auraient accéléré les négociations afin de prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents. Une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais, déjà confronté à une forte concurrence sur plusieurs dossiers estivaux, notamment celui de Charlie Cresswell. Sunderland ne bradera pas son joueur. Sous contrat pour encore quatre saisons, Eliezer Mayenda est aujourd’hui valorisé à 16 millions d’euros.

À voir

OM : Urgent, Richard glisse un tacle remarqué au PSG !