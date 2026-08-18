Mercato Stade Rennais : Deux clubs se déchirent pour cette star

Le RC Strasbourg passe à l’offensive pour Djaoui Cissé. Déjà courtisé en Italie, le milieu de terrain du Stade Rennais attire désormais un sérieux prétendant en Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé croule sous les offres

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Djaoui Cissé attire de plus en plus l’attention. Après Naples, un autre club s’est positionné sur le jeune milieu du Stade Rennais. À 22 ans, le joueur formé en Bretagne plaît désormais au RC Strasbourg, qui cherche à renforcer son entrejeu.

Selon L’Équipe, Strasbourg suit de près Djaoui Cissé. Le club alsacien apprécie son profil et voit en lui une possible recrue pour renforcer son milieu de terrain. Foot Mercato confirme également cet intérêt. Les Alsaciens et les Rennais ont entamé des pourparlers. Le dossier est en bonne voie. Le Racing pourrait dégainer une offre dans les prochains jours.

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Mais attention à la concurrence. Strasbourg n’est pas le seul club à avoir repéré le jeune Rennais. Naples avait déjà inscrit son nom sur ses tablettes. L’arrivée d’un nouveau prétendant montre donc que Djaoui Cissé commence à susciter un intérêt croissant sur le marché.

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Lié à Rennes jusqu’en 2030 grâce à sa prolongation contractuelle, le joueur reste sereinement verrouillé par la direction bretonne. Aucun besoin urgent de vendre ne presse le club breton. Pour espérer conclure ce transfert face aux solides courtisans, Strasbourg devra par conséquent proposer des arguments financiers convaincants.