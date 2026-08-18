Ça chauffe à l’OM : Un taulier en route pour l’Angleterre ?

Nouveau coup d’accélérateur pour le mercato de l’OM. Alors que Jean-Clair Todibo se rapproche, Leonardo Balerdi est proche d’être vendu en Angleterre. Il a été proposé à Fulham.

Mercato OM : Leonardo Balerdi directement proposé à Fulham

La suite après cette publicité

Le secteur défensif de l’Olympique de Marseille connait de profondes mutations. Le départ de Facundo Medina oblige le club phocéen à vite trouver son successeur. C’est dans ce sens que le dossier Jean-Clair Todibo avance à grand à l’OM. Un accord ayant déjà conclu entre les deux parties. Il faudra s’entendre avec West Ham pour finaliser sa venue.

Lire aussi : Mercato OM : Accord confirmé, la première recrue arrive !

À voir

PSG : Liverpool a trouvé l’argent pour Barcola, accord imminent

Pendant ce temps, un autre taulier de l’arrière-garde de l’OM fait parler de lui. Il est question de Leonardo Balerdi. Foot Mercato assure que le capitaine olympien a été directement proposé aux dirigeants de Fulham par l’agence Unique Sports. Cette dernière est mandatée par Frank McCourt afin de faciliter les ventes du club.

Une solution pour faciliter l’arrivée de nouvelles recrues

Le défenseur central argentin ne manifeste jusqu’ici aucune volonté particulière de quitter l’OM. Il est lié au club phocéen jusqu’en juin 2028. Sauf que la réalité économique dicte sa loi. L’Olympique de Marseille doit impérativement vendre afin de satisfaire aux exigences strictes de la DNCG.

Lire la suite sur l’OM :

Ça bouge à l’OM : Une vente à 28 M€ attendue en attaque

Mercato OM : Urgent, un milieu ivoirien proche de signer ?

🚨 L’OM CHERCHE À VENDRE LEONARDO BALERDI 🇦🇷 ! 🔵⚪️



L’agence Unique Sports, mandatée par l’OM pour faciliter les ventes, aurait proposé le défenseur argentin à Fulham. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



👀 L’objectif est désormais de faire émerger une offre concrète pour le capitaine marseillais.



⏳ Le… pic.twitter.com/wTFqGDVdPH — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) August 18, 2026

Céder Leonardo Balerdi apparaît alors comme une solution nécessaire pour valider de nouvelles arrivées. Fulham, de son côté, recherche activement des renforts pour solidifier sa défense. Cette quête intensive des Cottagers offre une opportunité inespérée aux dirigeants marseillais. Ceux-ci espèrent transformer cette démarche en offre concrète. La fin du mercato réserve des surprises à l’OM.