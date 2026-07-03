Mercato Stade Rennais : Un phénomène à 25 M€ proche de signer

La direction du Stade Rennais fonce sur Charlie Cresswell pour ce mercato estival. Le coach rennais Franck Haise valide ce coup de maître.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne un crack du Toulouse FC

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Le Stade Rennais tient sa priorité défensive. Charlie Cresswell, le solide défenseur du Toulouse FC, a donné son accord de principe au club breton. À 23 ans, l’Anglais sort d’une saison pleine avec 29 matchs et 3 buts. Il a conquis la Ligue 1. Rennes double ainsi Crystal Palace, qui partait pourtant favori sur ce dossier.

Toulouse réclame 25 millions d’euros pour libérer son joueur. Charlie Cresswell a la force dans les jambes. Déjà international espoirs, le Toulousain affiche une expérience solide. C’est pourquoi les Violets visent le jackpot pour le roc anglais.

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Rennes veut ce crack pour apporter de tonus à sa ligne défensive. Le club breton a déjà beaucoup investi cet été, mais il est prêt à sortir le chéquier pour offrir ce top joueur à Franck Haise. L’objectif des Rouge et Noir est de bien s’armer pour briller en Ligue 1 et en Ligue Europa la saison prochaine.

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Attention toutefois à la concurrence. Crystal Palace, désormais entraîné par Pierre Sage, reste à l’affût et pourrait dégainer une offre XXL. Cette formation de Premier League est aussi qualifiée pour disputer la Ligue Europa. Et les Anglais ont les moyens financiers pour battre le Stade Rennais sur ce dossier.