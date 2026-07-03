Mercato OM : Accord proche pour une vente record à Marseille

La direction de l’OM est proche de finaliser une vente historique. Les négociations se décantent le transfert de Mason Greenwood à l’AS Rome.

Mercato : L’OM et l’AS Rome se rapprochent pour Mason Greenwood

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Le dossier de Mason Greenwood anime le mercato de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen cherche impérativement à générer des liquidités. Et la vente de l’attaquant anglais est perçue comme le meilleur moyen de renflouer les caisses. Surtout que l’AS Rome insiste pour son recrutement. Les discussions entre les deux parties ont même connu une avancée majeure.

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La direction de l’OM réclamait initialement réclamé une somme de 55 millions d’euros avant de céder son meilleur buteur des deux dernières saisons. Elle aurait finalement fait preuve d’une plus grande souplesse. Le Corriere Dello Sport laisse entendre qu’un accord se dessine entre les deux écuries autour d’un montant de 45 millions d’euros.

Une forte concurrence en embuscade

Mason Greenwood a de son côté une préférence. L’attaquant anglais a déjà trouvé un terrain d’entente avec le club italien. Preuve qu’il privilégie un transfert vers la Serie A. Même si ce dossier reste loin d’être clos. Le Fenerbahçe reste en embuscade avec une offre salariale très alléchante. L’Atlético de Madrid surveille aussi l’évolution de la situation.

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Cette concurrence entre ces trois écuries maintient un climat d’incertitude. L’Olympique de Marseille espère clore ce dossier le plus rapidement. Ce qui ferait de Mason Greenwood la plus grosse vente de l’histoire de l’OM devant Michy Batshuayi. Ce dernier avait été transfert à Chelsea pour 39 millions d’euros. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier XXL.