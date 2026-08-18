Mercato OM : Paris dit non, une arrivée à Marseille échoue

La direction de l’OM vient de subir un nouveau revers dans cette ligne droite du mercato. Le Paris FC a refusé l’offre marseillaise pour Ilan Kebbal.

Mercato OM : Paris FC décline l’offre de 10 M€ pour Ilan Kebbal

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L’Olympique de Marseille navigue en eaux troubles en cette fin de mercato. Son objectif premier est d’assainir ses finances en se séparant de quelques joueurs. Cette politique de dégraissage n’empêche pas l’OM de travailler sur l’arrivée de nouvelles recrues. Le transfert record de Mason Greenwood l’oblige à attirer un nouvel ailier.

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Plusieurs pistes sont explorées. Et l’une d’entre elles conduit à Ilan Kebbal. Le profil percutant du milieu offensif de Paris FC correspond parfaitement aux attentes de Bruno Genesio. Au point où les Phocéens sont passés à la vitesse supérieure en vue de boucler sa signature. Le journaliste Sébastien Vidal assure l’OM a formulé une offre concrète de 10 millions d’euros pour Ilan Kebbal.

L’Olympique de Marseille devra se tourner vers d’autres cibles

Cette offensive de l’OM s’est cependant heurtée à un refus du club francilien. Le nouvel entraîneur Liam Rosenior compte s’appuyer sur son maître à jouer pour l’exercice à venir. Le PFC ainsi fermé la porte à un transfert d’Ilan Kebbal. Même si l’international algérien rêve de défendre un joueur les couleurs de l’OM, club de sa ville natale.

🔵⚪️ La piste Ilan Kebbal se complique sérieusement pour l’OM. Marseille a proposé environ 10 M€ pour le milieu offensif, mais le Paris FC a repoussé cette approche.



Le club parisien compte sur l’un des hommes forts de sa montée en Ligue 1 et n’envisage pas facilement son… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) August 18, 2026

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Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe devraient vite se tourner vers d’autres cibles en attaque. Le temps presse. L’OM n’a plus que deux semaines pour s’offrir ses premières recrues estivales avant la fermeture du mercato. Cette tentative avortée pour Ilan Kebbal montre que le club phocéen dispose d’une certaine marge de manœuvre.