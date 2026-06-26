Mercato OM : Nouvelle condition fixée pour Greenwood !

Le dossier Mason Greenwood connait un nouveau rebondissement. Fenerbahçe s’active pour le détourner de l’AS Rome. Mais la direction de l’OM exige des garanties bancaires.

Mercato : Fenerbhaçe négocie avec l’OM pour Greenwood

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Le dossier Mason Greenwood anime le début du mercato de l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne doit impérativement renflouer ses caisses cet été. Elle considère ainsi la vente de l’attaquant anglais comme un excellent moyen de répondre aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Son transfert est au cœur d’intenses tractations.

Fenerbahçe est revenu à la charge et tente de le détourner de l’AS Rome. Les deux parties ont déjà scellé un accord de principe pour un futur contrat. Il ne reste plus qu’à convaincre la direction de l’OM en vue de finaliser l’opération. Le club turc aurait formulé une offre de 30 à 35 millions d’euros pour Mason Greenwood. Un montant insuffisant pour convaincre l’OM.

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La direction marseillaise doit reverser une clause de revente de 40 % à Manchester United. Elle maintient ainsi sa ligne directrice, réclamant environ 55 millions d’euros avant de libérer son meilleur atout offensif. Le club présidé par Stéphane Richard durcit d’ailleurs le ton face aux différents courtisans.

Une garantie financière exigée par Marseille

Le média turc Fanatik le confirme, l’Olympique de Marseille exige dorénavant à Fenerbahçe une garantie bancaire couvrant 70 % du montant du transfert. Cette mesure vise à protéger l’OM contre tout défaut de paiement. Surtout que le club phocéen reste sous la surveillance des instances de contrôle financier.

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Le dossier Mason Greenwood reste donc bloqué en l’absence d’accord économique. Chaque partie tente pour le moment de faire valoir ses arguments durant ce mercato.