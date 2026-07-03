Mercato : Le transfert de Yan Diomande au PSG réglé à 95% ?

Éliminé de la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomande va à présent se pencher sur la question de son avenir, lui qui souhaite quitter le RB Leipzig pour rejoindre le PSG. L’affaire serait bien embarquée.

Mercato : Yan Diomande « rejoindra le PSG »

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Après l’élimination de la Côte d’Ivoire en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège (1-2), le Paris Saint-Germain va pouvoir mettre un coup d’accélérateur sur le gros dossier de son mercato estival : Yan Diomande. Surtout que les deux parties auraient déjà un accord. L’ailier du RB Leipzig voudrait poursuivre sa carrière à Paris sous les ordres de Luis Enrique.

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Sur le plateau de l’After Foot, le journaliste Fabrice Hawkins a notamment expliqué : « Ça y est, les deux parties ont trouvé un accord. C’est la première étape avant la négociation club-club. Parfois, certains clubs trouvent intéressant d’aller négocier avec un autre club sans l’accord du joueur, c’est notamment le cas de Liverpool sur ce dossier. Le PSG a d’abord préféré s’entendre avec le joueur autour d’un contrat de 5 ans. »

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Alors que les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig doivent encore trouver un terrain d’entente pour le transfert de l’international ivoirien de 19 ans, le journaliste Lewis Steele assure que la fin sera heureuse pour les Rouge et Bleu.

À l’occasion du podcast Media Matters, le spécialiste du Daily Mail a déclaré sur le dossier Diomande : « je suis à 95% sûr que le joueur rejoindra le PSG, mais attention s’ils ne sortent pas l’argent pour son transfert. » Mais le Paris SG pourrait payer cher sa stratégie employée dans cette affaire.

Nasser Al-Khelaïfi va sortir le chéquier

Avant même de discuter avec le RB Leipzig, le PSG a préféré d’abord trouver un accord avec Yan Diomandé. Une méthode, qui viole les règles de bienséance entre les clubs, et qui ne plait pas du tout à Kevin Diaz. Membre de l’After Foot et directeur sportif des Lusitanos Saint-Maur, le dirigeant français a expliqué qu’à la place des dirigeants du RB Leipzig, il réclamerait un très gros chèque aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour laisser partir son joueur.

« Je comprends que Liverpool souhaite l’accord du club avant de passer par le joueur, mais l’employeur, ça reste quand même le club. Que le joueur trouve un accord avec un club, c’est une chose, mais l’accord que tu dois avoir, c’est quand même avec le club (…) Moi, je ne suis pas dans ces sphères-là, mais si tu discutes avec mon joueur avant de discuter avec moi, je peux te dire que derrière les négociations, il va falloir que tu envoies l’oseille, car sinon le joueur je vais le garder », a lâché Kevin Diaz.

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Pour rappel, le RB Leipzig exigerait au moins 130 millions d’euros pour laisser partir Yan Diomande.