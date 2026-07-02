PSG: Nouvelle confirmation pour le transfert de Yan Diomande

Après l’élimination de la Cote d’Ivoire en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, le PSG va pouvoir mettre un coup d’accélérateur sur le gros dossier de son mercato estival, Yan Diomande. L’accord existerait bel et bien entre le joueur de 19 ans et le club allemand.

PSG Mercato : « Il y a déjà un accord entre le club et Yan Diomandé »

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Éliminé de la Coupe du Monde après une prestation en dent de scie face à la Norvège (1-2), Yan Diomandé va pouvoir se concentrer sur son avenir. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Bayern Munichet Newcastle United et le Paris Saint-Germain, l’ailier ivoirien souhaiterait rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

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Journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins confirme ce jeudi l’accord entre l’attaquant de Leipzig et le double champion d’Europe. « Il y a déjà un accord entre le club et le joueur, mais à l’instant le RB Leipzig veut une certaine somme que le PSG n’est pas prêt à payer, pour l’instant.

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En cas d’arrivée, la question du départ de Barcola va se poser », a lancé le journaliste français. Interrogé sur l’intérêt du PSG, Yan Diomandé a récemment botté en touche, indiquant qu’il n’avait pas Instagram, TikTok ni autre contact avec le web durant la Coupe du Monde, laissant son agent gérer les questions autour de son avenir.

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La réalité serait toutefois bien différente : le PSG le veut et Yan Diomande se voit parfaitement jouer à Paris sous les ordres de Luis Enrique. Il s’agit désormais de trouver un accord avec le RB Leipzig pour le montant de son transfert.

Le président Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient d’excellentes relations avec son homologue du club allemand, aurait pris le dossier en main. Et d’ici quelques jours, le cas Diomandé pourrait vite se régler.

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Selon diverses sources concordantes, l’opération pourrait facilement dépasser les 100 millions d’euros.