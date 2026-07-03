Mercato FC Nantes : Kita prépare un double coup inattendu

Lucas Perrin arrive en défense. Le FC Nantes boucle sa signature. Les Kita attendent une nouvelle gâchette offensive dans prochaines semaines.

Mercato FC Nantes : Un attaquant arrive !

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Le mercato du FC Nantes s’accélère. Proche d’officialiser l’ex-défenseur strasbourgeois et marseillais Lucas Perrin pour renforcer l’arrière-garde, le club focalise désormais toutes les attentions sur son animation offensive. Une question brûle toutes les lèvres : quand les renforts tant attendus devant vont-ils débarquer ?

Sur les réseaux sociaux, l’insider Emmanuel Merceron a lâché un indice de taille. Interrogé sur l’arrivée imminente de nouveaux attaquants, il a indiqué qu’un buteur arrive. « Ça arrive », a-t-il dit sans donner assez de détails.

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Ces deux mots ont suffi à embraser la communauté nantaise. Il faut dire que le secteur offensif des Canaris frôle la pénurie, surtout si l’on exclut les joueurs déjà sur le départ. L’attente des supporters est immense. Entre les départs probables et les certitudes (Guirassy, Benhattab, Abline, Mohamed, Ganago), l’effectif actuel va profondément se vider.

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Les dirigeants nantais mettent les bouchées doubles pour satisfaire le nouveau coach, Michel Der Zakarian. Trouver de nouveaux buteurs devient une priorité pour la direction. Les Jaune et Verts veulent montrer un visage solide en Ligue 2 pour remonter dans l’élite à la fin de la saison. Le FC Nantes n’a plus de temps à perdre pour rebâtir sa ligne de front.