Mercato OM : Un taulier réclame son départ de Marseille

‎‎L’OM aborde un mercato estival particulièrement sensible, partagé entre ses contraintes économiques et la volonté de rester compétitif. Dans ce contexte, Pierre-Emile Højbjerg a fait connaître son désir de relever un nouveau défi.

‎Mercato OM : Højbjerg regarde déjà vers l’Italie

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‎Le mercato olympien ne se résumera pas uniquement à l’arrivée de nouveaux visages. Plusieurs cadres pourraient également quitter la Canebière, mais tous les départs ne seront pas validés sans réflexion. Parmi les situations les plus suivies figure celle de Pierre-Emile Højbjerg, dont les ambitions semblent désormais se dessiner loin du Vélodrome.

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‎Selon RMC Sport, le milieu danois nourrit l’ambition de poursuivre sa carrière en Serie A. L’Atalanta aurait déjà manifesté un intérêt concret, mais le joueur patienterait dans l’espoir de recevoir une proposition d’un club encore plus prestigieux du championnat italien. Une position qui traduit une volonté claire de franchir un nouveau cap.

Marseille refuse de céder à la précipitation

‎À Marseille, les dirigeants savent qu’ils devront enregistrer plusieurs ventes afin de répondre aux exigences de la DNCG. Pour autant, la direction n’entend pas ouvrir les portes du centre d’entraînement à tous les candidats au départ. Le message adressé au vestiaire est clair : personne n’est intouchable, mais personne ne décidera seul de son avenir.

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‎Toujours d’après RMC Sport, l’Olympique de Marseille souhaite éviter que certains joueurs fassent durer les discussions dans l’attente d’une meilleure opportunité. Cette fermeté s’inscrit dans une logique de gestion sportive et financière, afin de conserver une équipe suffisamment compétitive pour la saison à venir.

‎Un dossier révélateur de la stratégie marseillaise

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‎Autre élément révélateur, Pierre-Emile Højbjerg aurait également reçu des approches en provenance du Golfe. Ces propositions ne séduiraient toutefois pas l’international danois, qui privilégie clairement un projet sportif de haut niveau en Italie. Pour Marseille, la nouvelle ligne directrice est claire : vendre lorsque les conditions sont réunies, sans affaiblir inconsidérément un effectif appelé à retrouver les sommets.