Mercato OM : Enfin une offre XXL arrive pour Greenwood

Alors qu’il était annoncé du côté de Rome, Mason Greenwood se dirige finalement vers un transfert en Espagne. L’Atlético Madrid est passé à l’action pour l’attaquant de l’OM.

Mercato OM : L’Atlético Madrid fait une offre pour Mason Greenwood

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Les noms des joueurs invités à quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato sont quasiment connus. Mason Greenwood figure notamment en tête de liste. Le meilleur buteur de l’OM – 26 réalisations – cette saison est négociations avec l’AS Rome. Le désaccord se porte sur les indemnités de transfert.

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La direction de l’OM réclamerait au moins 55 millions d’euros avant de céder son ailier polyvalent. Un prix jugé excessif par la Roma, qui refuse de débourser une telle somme pour Mason Greenwood. Cette brèche donne une chance aux autres courtisans. Et un peu à la surprise, l’Atlético Madrid chamboule progressivement ce dossier.

L’AS Rome et Fenerbahçe devancés

L’insider Damiano Er Faina révèle que l’offre officielle des Colchoneros pour Mason Greenwood est désormais arrivée dans les locaux de l’OM. Ce proposition madrilène se rapprocherait le plus des exigences phocéennes. Même si l’AS Rome reste à l’affût, tout comme Fenerbahçe. Les détails n’ont pas filtré.

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🟥 Arrivata ora offerta ufficiale dell’#AtleticoMadrid al #Marsiglia per #Greenwood. L’offerta è la più vicina alla richiesta dei francesi. Ora la #Roma deve decidere se rilanciare o meno. https://t.co/jwU08kspmS — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) July 3, 2026

Mais certains médias expliquaient déjà que le club entraîné par Diego Simeone était prêt à débourser jusqu’à 50 millions d’euros pour le transfert de Masoon Greenwood. Il reste à savoir quelle sera la réaction de l’AS Rome et des autres concurrents. Ce transfert XXL est encore loin d’être bouclé.