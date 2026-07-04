Mercato PSG : Le futur 9 débarque à Paris pour 94M€ ?

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur ce mercato pour renforcer son attaque. Après le départ de Gonçalo Ramos, le club parisien étudie la piste menant à Eli Junior Kroupi, mais Bournemouth ne compte pas brader son jeune attaquant, estimé à près de 94 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Gonçalo Ramos tourne la page, Paris cherche son remplaçant

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‎Le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan oblige les dirigeants parisiens à revoir leur stratégie offensive. L’international portugais laisse une place vacante dans l’effectif de Luis Enrique, et le recrutement d’un nouvel avant-centre apparaît désormais comme une priorité afin de conserver une profondeur d’effectif capable de répondre aux ambitions du club.

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‎Avant de quitter la capitale, Ramos a adressé un message rempli d’émotion à son ancien club sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur… Le PSG restera toujours une maison pour moi », a écrit l’attaquant portugais.

‎Eli Junior Kroupi, la nouvelle priorité offensive ?

‎Selon les informations du média britannique The Independent, le PSG suit avec une grande attention Eli Junior Kroupi. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Bournemouth, l’attaquant de seulement 20 ans possède un profil qui correspond parfaitement à la politique sportive parisienne : jeune, explosif, déjà performant et doté d’une importante marge de progression.

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‎Le dossier s’annonce toutefois particulièrement complexe. Toujours d’après The Independent, Arsenal surveille également l’évolution du jeune buteur, ce qui pourrait rapidement faire grimper la concurrence. Bournemouth, de son côté, n’entend pas ouvrir la porte à un départ à prix réduit et aurait fixé le montant de son transfert à environ 94 millions d’euros.

‎Un investissement colossal mais cohérent ?

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‎À première vue, une telle somme peut sembler spectaculaire pour un joueur de 20 ans. Pourtant, le marché actuel des attaquants de haut niveau pousse les grands clubs à investir très tôt sur les profils les plus prometteurs afin d’éviter une inflation encore plus importante dans les prochaines saisons. Si Paris décide d’accélérer, ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival.