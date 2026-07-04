Mercato OM : 80 M€, Lorenzi prépare trois ventes surprises

Le nouveau directeur sportif de l’OM sait qu’il devra vendre lors de ce mercato. Grégory Lorenzi serait même en train de travailler sur au moins trois ventes.

Mercato : L’OM devra réaliser des ventes de 80 millions d’euros

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est confronté à une exigence économique en ce début de mercato. Son déficit de plus de 100 millions d’euros l’obligent à dégraisser son effectif afin de rentrer dans les clous de l’UEFA et DNCG. La non-qualification en Ligue des champions a aussi eu des conséquences.

Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi devra vendre avant de penser à acheter. Sauf que cela ne se fera pas dans l’immédiat. Le journaliste Florent Germain de RMC Sport révèle que l’Olympique de Marseille a passé un accord avec la DNCG pour étaler son objectif de vente.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita prépare un double coup inattendu

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Un autre accord en vue avec le Genoa !

Les Marseillais devront réaliser des ventes d’environ 80 millions d’euros sur trois mercatos successifs. Cette décision permet d’éviter une braderie dès cet été. Les clubs opportunistes sont ainsi prévenus. La direction de l’OM dispose d’une marge de manœuvre intéressante lors de cette fenêtre de transfert.

Grégory Lorenzi travaille déjà sur trois dossiers en interne

En clair, l’Olympique de Marseille n’est pas dans l’urgence pour assainir ses comptes. Même si Grégory Lorenzi ambitionne toujours de réaliser trois ventes d’envergure dès cet été, ajoute la source. Plusieurs cadres du vestiaire sont déjà poussés vers la sortie.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Pluie de départs annoncée à Marseille

Habib Beye parle enfin après son départ de Marseille

À voir

Mercato OL : Du nouveau sur la piste menant vers Loïs Openda

Des noms comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou Pierre-Emerick Aubameyang sont cités. D’autres joueurs pourraient également être cédés. Cette stratégie de vente échelonnée garantit en tout cas à l’OM de mieux maîtriser son mercato.