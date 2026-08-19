Mercato : Pari perdu, l’AS Monaco se sépare de Paul Pogba !

Un an seulement après son arrivée pour tenter de relancer sa carrière, Paul Pogba quitte déjà les rangs de l’AS Monaco. Le club monégasque a annoncé la nouvelle ce mercredi.

Mercato : L’AS Monaco remercie Paul Pogba et lui souhaite bonne chance

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Seulement six matchs la saison passée, c’est le triste bilan de Paul Pogba sous les couleurs de l’AS Monaco en une année. Toujours gêné par les pépins physiques, le milieu de terrain français n’est pas parvenu à convaincre le club de la Principauté qu’il est prêt à revenir à son niveau après deux ans de suspension à la suite d’un contrôle antidopage positif aux métabolites de la testostérone. Impuissant face à la condition physique du joueur de 33 ans, l’AS Monaco a décidé de mettre un terme à son contrat courant jusqu’en juin 2027.

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« Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025. L’AS Monaco remercie profondément Paul et lui souhaite le meilleur pour la suite », écrit l’ASM sur son site officiel.

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Concernant les raisons de cette décision totalement inattendue, le club entraîné par Filipe Luis explique notamment que : « partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027. »

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



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De son côté, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et de Manchester United a adressé un message d’adieu à la direction du club, à ses coéquipiers et aux supporters.

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« Je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu ! », a déclaré le natif de Lagny-sur-Marne qui va prochainement prendre une décision pour la suite de sa carrière.

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Durant cette expérience sous les couleurs de l’AS Monaco, Paul Pogba a démontré un état d’esprit remarquable, une détermination et une exigence de chaque instant. Tous les efforts déployés lui ont permis de retrouver la compétition au plus haut niveau après une longue période d’inactivité, tout en partageant son expérience et son savoir-faire auprès du groupe professionnel.