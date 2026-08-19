Mercato OM : Incroyable, un attaquant de Chelsea contacté

Cette dernière ligne droite du mercato réserve des surprises du côté de l’OM. Les dirigeants phocéens ont entamé des manœuvres concrètes en vue de recruter d’Emmanuel Emegha de Chelsea.

Mercato OM : Lorenzi tente d’attirer Emmanuel Emegha

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Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille connait de profonds changements. Maosn Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont déjà partis. Amine Gouiri pourrait lui aussi quitter le navire OM. Plusieurs clubs européens étant à ses trousses.

Cette situation pousse le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe à explorer le marché des attaquants avec assiduité. Alors que le nom de Sebastiano Esposito (Cagliari) est évoqué à l’OM, un autre nom revient en force ces dernières heures. Il est question d’Emmanuel Emegha.

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L’avant-centre néerlandais est désormais à Chelsea après son passage remarqué en Ligue 1 sous les couleurs du RC Strasbourg. Le joueur de 23 ans avait tapé dans l’œil de l’OM dès l’ouverture du mercato. Le But assure que les Phocéens se sont renseignés sur Emmanuel Emegha en vue d’un prêt.

Une blessure qui sème le doute

Cette piste offensive ne sera pas facile. Plusieurs embûches ont d’ailleurs refroidi les ardeurs phocéennes. Même si le dossier Emmanuel Emegha n’a pas été totalement abandonné. Le principal frein est venu du bilan médical du joueur transmis par Chelsea.

Selon @club_but, l’#OM aurait demandé en début de #MercatOM des renseignements sur l’attaquant de Chelsea Emmanuel Emegha.



👉Le dossier ne serait pas totalement refermé.

👉Le bilan médical transmis à l’#OM au moment de la prise de renseignements n’avaient pas totalement rassuré… pic.twitter.com/v6mlAS0wPi — OManiaque (@OManiaque) August 19, 2026

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L’ancien buteur du RCSA s’était blessé aux ischio-jambiers. Il ne semble pas à 100 % de ses capacités. De plus, Emmanuel Emegha a eu des antécédents houleux avec certains cadres de l’OM, comme Leonardo Balerdi. Son éventuel transfert pourrait donner lieu à des retrouvailles explosives à Marseille.