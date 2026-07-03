Mercato : À peine arrivé, Bruno Genesio secoue déjà l’OM

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio a donné les raisons de son choix. Il en a profité pour adresser un message clair à sa direction.

Mercato OM : Bruno Genesio interpelle déjà sa direction

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Bruno Genesio a officiellement pris les commandes à l’Olympique de Marseille. Le technicien français de 59 ans relève un nouveau défi en Ligue 1 après des passages à Lyon, Rennes et Lille. Il succède à un Habib Beye limogé de ses fonctions. L’ancien coach hérite ainsi d’un OM en pleine mutation.

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Bruno Genesio devra s’adapter à une réalité économique plus stricte suite aux dépenses massives opérées sous l’ancienne administration. L’absence de qualification en Ligue des champions a aussi eu des conséquences drastiques. Mais le nouvel entraîneur marseillais ne se laisse pas abattre par cette cure d’austérité.

Il a été « séduit par le projet marseillais. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle », peut-on lire dans le communiqué officiel. Bruno Genesio place cette nouvelle aventure sous le signe de l’intelligence tactique et de l’ambition. Le manque de moyens financiers n’est pas vraiment un obstacle majeur à ses yeux.

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Dès sa nomination, Bruno Genesio marque les esprits en indiquant que le projet OM exige des idées fortes pour compenser les restrictions budgétaires. Il compte « construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille ».