Mercato : Khephren Thuram, premier gros coup d’été du PSG ?

En marge des discussions avec la Juventus pour Randal Kolo Muani, qui souhaite retourner à Turin, le PSG aurait aussi évoqué le cas de Khephren Thuram, très apprécié par Luis Enrique. L’affaire pourrait rapidement aboutir si le joueur le souhaite.

Mercato : « Le PSG est très intéressé par Khephren Thuram »

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Malu Mpasinkatu, ancien directeur sportif, a confirmé dans les médias italiens l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Khephren Thuram. « Le PSG est très intéressé par Khephren Thuram, et quand les Parisiens veulent un joueur, ce n’est jamais une question de prix, mais de motivation », a déclaré le dirigeant sportif sur les antennes de Radio Bianconera.

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Poursuivant, il explique que si l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice est favorable à l’intérêt du PSG, les choses pourraient s’accélérer rapidement et aboutir à un transfert durant ce mercato estival. Pour Malu Mpasinkatu, la balle se trouve donc dans le camp de Khephren Thuram, qui va devoir prendre une décision.

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« La concrétisation de cet intérêt dépendra donc entièrement de la volonté de Khephren Thuram », indique-t-il. Ce n’est pas la première fois que l’international français de 25 ans se retrouve cité dans les plans du club de la capitale. Déjà l’été passé, son nom a été associé au Paris SG, mais la Vieille Dame n’avait pas voulu libérer son numéro 19. Cette saison, le cadet de Marcus Thuram a confirmé sa position de leader dans l’équipe de la Juventus Turin avec 38 titularisations et 4 buts inscrits.

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Au cours des négociations pour Randal Kolo Muani, le nom du joueur formé à Monaco est apparu, Luis Campos étant un admirateur de longue date du fils de la légende Lilian Thuram, selon Tuttosport. L’ajout d’un joueur de la qualité de Thuram à un milieu déjà solide renforcerait la profondeur de l’effectif de Luis Enrique et l’aiderait à poursuivre sa domination dans toutes les compétitions.

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De son côté, le club italien évalue le joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2029, à 40 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain.