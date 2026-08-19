Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour le transfert de ce milieu  

Le Stade Rennais s’apprête à tourner la page Jordan James. Le milieu gallois va poursuivre sa carrière en Angleterre. Tout est ok pour le transfert du jeune crack.

Mercato Stade Rennais : Jordan James file vers Wolverhampton

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Après son prêt à Leicester, le milieu gallois de 22 ans Jordan James s’apprête à quitter définitivement la Bretagne. Le Stade Rennais et Wolverhampton touchent au but. Les deux clubs ont conclu un accord pour un prêt payant assorti d’une option d’achat, une opération estimée à plus de 12 millions d’euros au total.

Benjamin Quarez, journaliste au Parisien, confirme ce dénouement imminent. Il annonce l’accord complet et le départ du joueur pour sa visite médicale chez les Wolves. La signature approche, le transfert touche à sa fin. Son étape médicale validée, le Gallois finalisera son engagement.

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Recruté pour 5 millions d’euros à Birmingham il y a deux ans, le milieu de terrain sort d’une expérience difficile. Leicester l’avait accueilli en prêt la saison dernière, une campagne conclue par une relégation en League One. Mais le Gallois a brillé. Ses statistiques sont solides. Bilan : 34 matchs de championnat, 11 buts marqués et 4 passes décisives.

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Revenu à Rennes, où son bail courait jusqu’en 2028, le joueur visait la Premier League. La proposition de Wolverhampton, rétrogradé en Championship a fini par convaincre toutes les parties. Jordan James a la force dans les jambes et peut mettre encore tout le monde d’accord la saison prochaine.