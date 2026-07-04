Mercato: Le PSG discute avec Olise, le Bayern contre-attaque

Alors que le PSG a contacté l’entourage de Michael Olise, le Bayern Munich prépare la riposte pour sécuriser l’avenir de son attaquant français. Explications.

Mercato PSG : Le PSG passe à l’action pour Michael Olise

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Le PSG a décidé de passer à l’action pour Michael Olise. Alors que le Real Madrid semblait tenir la corde dans ce dossier, le Paris Saint-Germain ne souhaite plus rester spectateur. D’après les informations du quotidien AS, la direction du club de la capitale française aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’ancien ailier de Crystal Palace pour préparer une possible offensive.

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Le média espagnol confirme que Michael Olise rêverait des Merengues, prêts à mettre un chèque de 223 millions d’euros sur la table pour finaliser cette opération d’envergure. La stratégie du Paris SG est claire : discuter, se positionner, rester dans le coup et attendre l’ouverture pour frapper.

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Le Paris Saint-Germain ne veut pas casser son équilibre financier, mais refuse non plus de regarder le Real Madrid foncer seul sur ce coup. Conscient du danger que peuvent représenter le PSG et la Maison-Blanche, le club allemand serait en train de préparer sa contre-attaque.

Le Bayern Munich propose un gros salaire à Michael Olise

Face à l’intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, le Bayern Munich prépare un nouveau contrat pour Michael Olise, comme l’explique Bild. Le Rekordmeister ne veut pas ouvrir la porte pour un transfert et considère l’international français comme un joueur majeur de son projet et souhaite rapidement organiser une réunion avec lui pour clarifier ses intentions.

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Actuellement lié jusqu’en juin 2029 avec le club allemand, le natif de Londres pourrait donc voir son nouveau bail s’étendre jusqu’en juin 2031 dans quelques semaines. Le journal allemand précise que la direction du Bayern proposerait au joueur le double de son salaire actuel, soit 12 millions d’euros par saison, ce qui ferait de lui l’un des trois joueurs bavarois les plus mieux payés avec Harry Kane et Jamal Musiala.

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Mercato PSG : C’est confirmé pour Michael Olise !

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Pour le moment, Michael Olise reste concentré sur la Coupe du monde, qu’il dispute avec la France en Amérique, et ne se penchera pas sur son avenir avant la fin de cette compétition.