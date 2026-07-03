Mercato PSG : Nouvelle annonce choc pour Michael Olise !

Michael Olise rejoindra-t-il finalement le PSG dès ce mercato d’été ? Alors que les rumeurs avaient pris une ampleur considérable ces dernières semaines, une série d’annonces concordantes semble mettre un terme définitif au feuilleton.

‎Mercato PSG : Le Paris SG s’est heurté à un mur bavarois pour Olise

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‎Le nom de Michael Olise figurait depuis plusieurs semaines parmi les pistes les plus séduisantes du Paris Saint-Germain. Brillant sous les couleurs du Bayern Munich et en pleine lumière avec l’équipe de France, l’ailier cochait de nombreuses cases pour renforcer le secteur offensif imaginé par Luis Enrique.

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‎Le journaliste Olivier Ménard avait d’ailleurs confirmé l’intérêt parisien dans L’Équipe du Soir. « Je l’ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été (…) Le Bayern avait réagi et l’avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », expliquait-il. Une déclaration qui avait alimenté les spéculations autour de l’international français.

‎Le Bayern Munich ferme définitivement la porte

‎Malgré l’insistance des rumeurs, la position du Bayern Munich n’a jamais varié. Les dirigeants allemands considèrent Michael Olise comme l’un des piliers de leur projet sportif et n’ont jamais ouvert la moindre discussion concernant un éventuel transfert.

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‎Cette fermeté ne concernait d’ailleurs pas uniquement le PSG. Le Real Madrid a également été cité parmi les prétendants, sans davantage de succès. Le message envoyé par le club bavarois est clair : le joueur reste au cœur de son effectif et son contrat courant jusqu’en 2029 renforce encore cette position.

‎Une réponse claire qui redistribue les cartes

‎Le journaliste Laurent Perrin, lors d’un échange avec les internautes du Parisien, a définitivement clos le débat. « Olise ne viendra pas au PSG qui vise d’autres joueurs (Diomandé notamment). Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l’envoyant au Real Madrid. Il est intransférable, les dirigeants du Bayern le répètent et ils ne peuvent pas ouvrir la porte sous peine de perdre toute crédibilité », a-t-il affirmé.

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Luis Enrique et la direction sportive devraient concentrer leurs efforts sur d’autres dossiers afin de poursuivre la construction d’un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux. Reste à voir toutefois si ces déclarations suffiront à faire reculer le double champion face à ses ambitions de s’offrir la star du Bayern Munich.