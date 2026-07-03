INFO Mercato : Urgent ! Le PSG discute avec Michael Olise

Le dossier Michael Olise prend une nouvelle tournure. Alors que le Real Madrid semblait tenir la corde ces derniers jours, le PSG aurait décidé de passer aux choses sérieuses pour l’attaquant du Bayern Munich. Explications.

Mercato : Le PSG entre dans la danse pour Michael Olise

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Depuis ces dernières semaines, le Real Madrid était annoncé comme le grand favori dans ce dossier. Selon le journal espagnol AS, Michael Olise rêverait de rejoindre les Merengues, qui suivent son évolution de très près. La célèbre émission El Chiringuito a même cité un Kylian Mbappé qui tenterait de convaincre son compatriote de le rejoindre dans la Maison-Blanche.

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Cependant, l’entrée en scène du PSG de Nasser Al-Khelaïfi change tout dans cette affaire. Le double champion d’Europe en titre connaît parfaitement le marché français, dispose d’un projet sportif très attractif, de moyens intarissables et pourrait offrir à Michael Olise un rôle majeur dans une attaque déjà très ambitieuse. Les dirigeants parisiens ne souhaitent toutefois pas tomber dans une surenchère incontrôlable.

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Mais ce vendredi, le quotidien madrilène AS rapporte que la direction du PSG aurait entamé des discussions avec l’entourage de l’ailier du Bayern Munich pour préparer une éventuelle offensive. Le club allemand, lui, a déjà exprimé sa volonté de garder son joueur et prépare une réunion avec lui pour clarifier ses intentions.

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Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos restent prudents, mais une chose est certaine désormais : le Paris SG ne se contente plus d’observer dans ce dossier. Le feuilleton Olise est donc lancé, même si le dénouement s’annonce compliqué.

Le Paris SG prêt à rééditer l’exploit Neymar ?

Le Bayern Munich considère Michael Olise comme un joueur majeur de son projet et refuse évidemment d’ouvrir la porte pour un éventuel départ. Cependant, en Allemagne, l’absence de signal fort sur une envie de rester à long terme commence toutefois à installer un vrai doute en Bavière. Le Paris Saint-Germain avance donc avec prudence, mais avec ambition. Le PSG ne veut pas entrer dans une surenchère folle, surtout si les montants évoqués montent très haut.

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