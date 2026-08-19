Mercato : L’OM pas assez attractif ? Un autre gardien dit non

L’OM avance sur le mercato des gardiens avec une urgence qui commence à peser dans les coulisses. Après une première piste abandonnée, le club phocéen vient encore de voir une cible lui fermer la porte, de quoi relancer les interrogations autour de son attractivité.

‎‎Mercato OM : Marseille se prend un nouveau refus pour l’après Rulli

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‎‎L’OM a essuyé un nouveau refus dans sa recherche du successeur de Geronimo Rulli. Après Marcin Bulka, c’est Kamil Grabara qui n’a pas donné suite à l’approche marseillaise. Le gardien polonais de 27 ans, actuellement sous contrat avec Wolfsburg, souhaiterait pourtant quitter le club allemand après sa relégation.

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‎‎Selon la presse allemande, relayée par Foot01, le portier d’1,95 m aurait été sollicité par Marseille. Mais l’international polonais, qui compte six sélections, privilégierait une destination qu’il considère comme plus séduisante. Un choix qui fait forcément grincer quelques dents sur la Canebière.

‎‎Une question d’attractivité qui tombe mal

‎‎Sur le papier, l’OM possède pourtant de sérieux arguments. Le club reste une référence du football français, évolue régulièrement au sommet de la Ligue 1 et dispose cette saison d’une qualification européenne. Manifestement, cela n’a pas suffi à faire basculer Grabara.

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‎‎Ce nouveau contretemps intervient surtout après l’échec du dossier Bulka. La direction marseillaise doit donc éviter que ces refus successifs ne deviennent un mauvais feuilleton estival. Le temps presse, et le poste de gardien ne laisse guère de place à l’improvisation.

‎‎De Lange doit-il finalement avoir sa chance ?

‎‎En attendant, Jeffrey de Lange pourrait commencer la saison dans la peau du numéro un. Le Néerlandais, doublure de Rulli la saison précédente, devrait ainsi être aligné face au RC Strasbourg au Vélodrome. Une situation qui semblait loin d’être acquise puisqu’il avait récemment été proche d’un départ vers Twente.

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‎‎L’Olympique de Marseille continue néanmoins de travailler sur plusieurs options. Michele Di Gregorio, au Torino, et Guillaume Restes, gardien du Toulouse FC, figureraient toujours parmi les pistes étudiées. La marge de manœuvre se réduit, mais Marseille n’a pas encore dit son dernier mot.

‎‎Grabara dit non, mais Marseille doit répondre sur le terrain

‎Ce refus ne suffit pas à conclure que l’Olympique de Marseille a perdu toute attractivité. Un joueur peut privilégier un projet différent pour des raisons sportives, contractuelles ou personnelles. En revanche, la répétition des dossiers qui échouent doit interpeller la direction.‎

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‎Le véritable danger serait de recruter dans la précipitation simplement pour refermer le dossier. Avec de Lange disponible et plusieurs pistes encore ouvertes, Marseille doit garder la tête froide. Dans ce mercato, mieux vaut un bon arrêt qu’un mauvais réflexe.