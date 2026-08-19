ASSE : Grenoble se plaint d’une décision avant Saint-Etienne

Des supporters de Grenoble s’insurgent contre leur interdiction à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE, samedi, lors de la 3e journée de Ligue 2.

ASSE : Les supporters de Grenoble interdits à Saint-Etienne

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L’ASSE affrontera Grenoble Foot au stade Geoffroy-Guichard sans les supporters du club visiteur. Ces derniers sont interdits de déplacement à Saint-Etienne par la préfecture de la Loire. Dans un communiqué publié ce mercredi, les Red Kaos dénoncent la décision préfectorale.

« Comme pour chaque déplacement dans le Forez, nous avions pourtant pris nos dispositions en adressant un courrier à l’ensemble des acteurs liés à l’organisation de ce match. Nous avons assumé nos responsabilités en nous positionnant comme un interlocuteur crédible.

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Les supporters grenoblois ont toujours respecté les modalités imposées par les autorités à Saint-Étienne. Les instances sont tout de même restées hermétiques au dialogue et nous le regrettons fortement », a déploré le groupe de supporters ultras de GF38.

Parcage-visiteurs vide et kops fermés, les Red Kaos regrettent des interdictions et sanctions abusives

L’ASSE est aussi privée d’une partie de ses supporters, précisément les Green Angels et les Magic Fans, pour la réception de Grenoble Foot. En effet, les Kops Nord et Sud sont fermés à la suite d’une décision de la Commission de Discipline de la Ligue Football Professionnel (LFP).

Le parcage-visiteurs sera vide également. Compte tenu de ces deux décisions, « Le Chaudron » devrait encore sonner creux, samedi. Une situation regrettable selon les supporters de Grenoble.

« Une rencontre qui s’annonçait festive va finalement se dérouler dans un stade aseptisé. Le football doit se vivre avec émotion et ne peut pas se plier à répétition à des interdictions et des sanctions collectives abusives », ont-ils martelé dans leur communiqué.

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Pour rappel, seulement 20 000 spectateurs étaient présents à Geoffroy-Guichard, lors de la réception de Clermont (3-1), vendredi dernier, lors de la 2e journée de Ligue 2.