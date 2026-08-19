Mercato OM : Ça bouge, un milieu en route pour le Portugal ?

Le mercato de l’OM s’agite encore dans le sens des départs. Le FC Porto insiste pour s’offrir le milieu de terrain Quinten Timber.

Mercato OM : Porto ne lâche pas Quinten Timber

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L’Olympique de Marseille compte bien boucler quelques départs en cette fin de mercato. Cela lui permettrait d’alléger sa masse salariale et de libérer de la place pour de nouvelles recrues. Les noms de Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd figurent en tête des futurs départs de l’OM.

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Quinten Timber est lui aussi susceptible de mettre les voiles. Foot Mercato le confirme, les négociations vont bon train entre l’OM et le FC Porto pour son transfert. Le milieu de terrain néerlandais a réalisé une demi-saison intéressante à Marseille. Ses solides prestations entre 15 rencontres attisent les convoitises.

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En plus du Besiktas, le FC Porto ne lâche pas l’affaire pour Quinten Timber. Surtout que la direction de l’OM ne ferme pas vraiment la porte à son départ. La partie n’est pas gagnée d’avance pour autant. L’ancien joueur de Feyenoord privilégierait un rebond en Premier League en cas de départ.

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❗️Les discussions se poursuivent entre l’entourage de Quinten Timber et le FC Porto + des clubs PL.



💰 L’OM attend 22 M€ pour laisser partir son milieu de terrain.



🇳🇱 Le joueur est prêt à relever un nouveau défi si un projet intéressant se présente.… pic.twitter.com/DTV6fEClxg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2026

Cette préférence complique jusqu’ici les négociations. Le club portugais devra se montrer très persuasif et généreux en vue de boucler son transfert. L’Olympique de Marseille réclamerait un chèque de 22 millions d’euros avant de se séparer de son milieu de terrain.