Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un milieu algérien ?

La direction de l’OM crée la surprise en cette fin de mercato. Elle anticipe déjà le départ de l’un de ses milieux de terrain en ciblant Hicham Boudaoui de l’OGC Nice.

Mercato : L’OM tente d’attirer Hicham Boudaoui

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L’Olympique de Marseille est confronté à des contraintes financières drastiques. Le club présidé par Stéphane Richard a l’obligation de dégraisser son effectif d’ici la fermeture du mercato fixée au 1er septembre. Cette situation paralyse temporairement l’arrivée de nouveaux joueurs à l’OM.

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Les cadres tels que Pierre-Emile Hojbjerg et Quinten Timber sont poussés vers la sortie. Au point où les dirigeants phocéens commencent à anticiper un départ dans l’entrejeu. Foot Mercato assure que l’OM s’intéresse de très près au profil d’Hicham Boudaoui. Aucune offensive n’a encore été lancée, même si le nom de l’international algérien circule dans les coulisses du Vélodrome.

Quelques ventes attendues à Marseille

Hicham Boudaoui sort d’une période plus délicate à l’OGC Nice. Après avoir longtemps brillé par son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts, il a perdu son statut d’intouchable au Gym. Il est entré dans sa dernière année de contrat expirant en juin 2027. Une telle situation contractuelle pourrait faire les affaires de l’OM.

🔄En cas de départ de Pierre-Emile Hojbjerg, Grégory Lorenzi pense à Hicham Boudaoui, dont le nom a été évoqué à plusieurs reprises par la direction dernièrement.



Nice ne le retiendra pas en cas d’offre satisfaisante, et s’est déjà mis à la recherche de son successeur.… pic.twitter.com/mmR3JGrezJ — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 19, 2026

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Les dirigeants marseillais devront tout de même valider quelques départ pour libérer de la marge avant de tenter de concrétiser cette piste. La suite du mercato promet d’être intense à Marseille.