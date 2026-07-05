Mercato : L’Allemagne tient son nouveau sélectionneur !

L’Allemagne n’aura pas traîné. Six jours après leur élimination précoce en 16e de finale de la Coupe du monde face au Paraguay, un nouveau sélectionneur devrait débarquer. Sans grande surprise, c’est Jürgen Klopp qui remplacera Julian Nagelsmann à la tête de la sélection.

Mercato : Klopp aurait dit « oui » à l’Allemagne

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L’image du penalty victorieux de José Canale, dans la cruelle séance de tirs au but qui a renvoyé la Nationalmannschaft chez elle, trotte encore dans la tête des Allemands. Éliminés dès les seizièmes de finale, après deux éditions sans avoir passer les poules en 2018 et en 2022, les partenaires de Joshua Kimmich signent une nouvelle Coupe du monde plus que décevante.

Une défaite qui a mené Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’Allemagne depuis 2023, à démissionner. Les objectifs fixés n’étant pas atteints, la sanction a été rédhibitoire. Après quelques jours de recherches et de discussions, c’est finalement Jürgen Klopp qui devrait prendre la tête de la Mannschaft.

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L’ancien entraîneur de Liverpool aurait dit « oui » à l’Allemagne. « Klopp a accepté de prendre les rênes ; détails du contrat à long terme, projet et départ du groupe Red Bull encore en discussion, mais il sera le nouveau sélectionneur », annonce Fabrizio Romano sur X. Une information confirmée par le média Sky Germany. Déjà très intéressé par le poste depuis quelques jours, l’officialisation de la Fédération allemande de football ne devrait pas tarder.

Le profil idéal pour redresser la Mannschaft ?

Outre son charisme et son sourire qui le caractérisent, Jürgen Klopp a aussi le palmarès qui va avec. En neuf saisons avec Liverpool, le natif de Stuttgart aura conquis Anfield et ses supporters. Son bilan s’élève à 491 matchs sur le banc des Reds pour 305 victoires, 101 nuls et 85 défaites. Il aura remporté huit titres, dont une Premier League et une Ligue des champions, ses deux succès les plus probants.

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Si sa carrière d’entraîneur a commencé à Mayence, là où il a disputé la majeure partie de sa carrière de joueur, elle s’est surtout poursuivie au Borussia Dortmund pendant sept saisons, avec deux Bundesliga remportées en 2011 et en 2012. Son seul hic est qu’il n’a jamais managé une sélection. Mais ça ne constitue en aucun cas un problème en Allemagne, où sa nomination suscite déjà un immense enthousiasme chez les fans de la Mannschaft. Il serait le profil idéal pour donner une nouvelle identité de jeu à une sélection en perte de vitesse.

Le Paris FC et la galaxie Red Bull impactés

Membre de la galaxie Red Bull depuis le 9 octobre 2024, où il officie depuis début 2025 en tant que directeur du football mondial, tous les dossiers le concernant ne sont pas encore réglés avec la société autrichienne, indique Foot Mercato. Cela n’est qu’une question de temps, même si la perte du technicien de 59 ans constituera un vide qu’il faudra vite combler.

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Le Paris FC aussi se trouve indirectement touché par cette décision. Red Bull est un des actionnaires minoritaires du club parisien et a pour rôle d’être conseiller sportif. Klopp assistait souvent aux rencontres du PFC au stade Jean-Bouin et échangeait directement avec Stéphane Gilli, l’ancien coach. Désormais à la recherche de son remplaçant, le choix devrait être fait très prochainement. Affaire à suivre…