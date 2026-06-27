Ça bouge à l’OM : Timothy Weah vers la Premier League ?

Alors que l’OM cherche à alléger sa masse salariale, un départ inattendu se profile en attaque. Timothy Weah est courtisé par un club de Premier League.

Mercato OM : Everton se renseigne sur Timothy Weah

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L’Olympique de Marseille reste sous pression en début de mercato. Ses nouveaux dirigeants, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le savent très bien. Ils doivent réduire drastiquement la masse salariale de l’OM. C’est donc une vaste opération de dégraissage qui se prépare en interne. La direction ne ferme la porte à aucun départ.

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Chaque membre de l’effectif est désormais transférable. C’est dans cette brèche qu’un club anglais s’immisce. Le journaliste Rudi Galletti assure qu’Everton a récemment pris des renseignements sur la situation de Timothy Weah. Une approche qui devrait probablement déboucher sur une offre concrète.

Une offre conséquente pour tout chambouler

La direction de l’OM considère Timothy Weah comme un pion essentiel de son projet sportif. Et elle n’a pas l’intention de le perdre. Sauf que la nécessité de vendre pourrait l’emporter. Une offre significative devrait convaincre l’Olympique de Marseille de lâcher l’un de ses atouts offensifs.

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Pour l’heure, Timothy Weah n’est pas perturbé par ces tractations. Il reste focalisé sur ses obligations internationales. L’ancien joueur du PSG est actuellement engagé dans la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis. Il préfère laisser la gestion de son avenir entre les mains de ses représentants.

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