Mercato LOSC : Létang discute un milieu de terrain français

Alors que la Coupe du Monde bat son plein en Amérique, la direction du LOSC Lille prépare déjà son effectif pour la saison prochaine. Olivier Létang, le président des Dogues, serait ainsi en discussions avec un milieu de terrain français.

Mercato LOSC : Létang veut prolonger l’un de ses joueurs

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Olivier Létang, président du LOSC Lille, et Ethan Mbappé souhaitent poursuivre leur aventure commune. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain français serait donc actuellement en négociations avec le club nordiste en vue d’une prolongation, selon les informations du portail spécialisé Le Petit Lillois.

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Arrivé librement en provenance du Paris Saint-Germain à l’été 2024, le frère cadet de Kylian Mbappé pourrait bien s’inscrire dans la durée au domaine de Luchin. Le site sportif rapporte que les dirigeants lillois auraient ouvert des discussions avec les représentants de l’ancien titi afin d’étendre son bail, qui expire actuellement en juin 2027.

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Les deux parties partageraient la même volonté de poursuivre l’aventure ensemble. Heureux à Lille, Ethan Mbappé ne serait pas opposé à une prolongation avec les Dogues, où il poursuit sa progression depuis deux années. Mais pour le moment, les deux parties se heurtent à un désaccord concernant la durée du bail.

Ethan Mbappé réclame un contrat longue durée

Le principal point de divergence entre le clan Mbappé et la direction du LOSC concernerait notamment la durée du futur contrat. Polyvalent, capable d’évoluer à l’aile droite comme au milieu de terrain, l’international français des moins de 19 ans souhaiterait s’engager sur plusieurs saisons.

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De son côté, l’ancien club de Bruno Genesio privilégierait une prolongation plus courte. Les décideurs lillois aimeraient étendre son contrat d’une seule année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2028.

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