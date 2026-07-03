Mercato : Maghnes Akliouche lance un message puissant au PSG

Annoncé comme une future recrue du PSG pour ce mercato estival, Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco, a fait une belle déclaration d’amour au club de la capitale française. Explications.

Akliouche : « C’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi »

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Ce n’est pas encore fait, mais Kang-In Lee ne devrait plus porter le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le milieu offensif sud-coréen est attendu du côté de l’Atlético Madrid, qui négocie toujours son transfert avec Luis Campos. En attendant, le conseiller sportif du club parisien a déjà trouvé son successeur en la personne de Maghnes Akliouche.

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D’après diverses concordantes, le joueur de l’AS Monaco veut venir et Luis Enrique le veut dans son effectif. Selon des sources unanimes, Akliouche possède même déjà un accord avec le Paris SG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031 et il ne reste plus qu’une entente avec le club monégasque pour boucler le deal. En attendant, le principal concerné a été interrogé sur cette affaire.

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Et comme pour confirmer son impatience de rejoindre le collectif de Luis Enrique, l’international français de 24 ans s’est montré élogieux envers le club de la capitale. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, le natif de Tremblay-en-France a affiché sa joie d’être suivi par le meilleur club du monde.

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« L’intérêt du PSG ? Forcément, c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi ! », a lancé Maghnes Akliouche, qui veut tout de même rester concentré sur la Coupe du Monde qu’il dispute avec les Bleus de Didier Deschamps en Amérique. « J’ai envie de faire une belle Coupe du monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurais l’opportunité », a ajouté le numéro 11 de l’AS Monaco.

Négociations en cours entre le PSG et l’AS Monaco

En parallèle des discussions avec le RB Leipzig pour Yan Diomande, les dirigeants du Paris SG négocient avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche. Les négociations se « déroulent bien » même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, a précisé à l’AFP une source proche du dossier, confirmant une information de plusieurs médias. Les discussions portent sur le montant de la vente, sachant que l’AS Monaco souhaite vendre son joueur autour de 70 millions d’euros en comptant les bonus, selon la source.

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Même si un accord autour de 50 millions d’euros plus des bonus pourrait convenir au club de la Principauté, contraint de vendre pour équilibrer ses comptes après avoir raté de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.