Montpellier HSC bientôt racheté par Gündogan ?

Des investisseurs sont entrés en discussion avec la direction de Montpellier HSC pour entrer au capital, mais rien n’est encore signé.

Montpellier : Des investisseurs en discussion avancées

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« Ça avance bien, mais rien n’est encore validé », répond Laurent Nicollin à L’Équipe au sujet de l’arrivée au capital d’investisseurs. Il faut dire que c’est assez exceptionnel de voir le MHSC, racheté en 1974 par son père Louis Nicollin, chercher de nouveaux partenaires.

Et le projet semble sérieux, puisque dans une interview toujours accordée à L’Équipe, l’intéressé affirme avoir retenu un groupe d’investisseurs parmi ceux qui se sont proposé à lui et être en discussions avancées avec celui-ci.

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Une offre soutenue par İlkay Gündoğan

Ce groupe, c’est le fonds d’investissement GSS, qui s’est appuyé notamment sur Ilkay Gündogan, illustre joueur du Borussia Dortmund (2011-2016), de Manchester City (2016-2023, puis 2024-2025) et de la sélection allemande, qui évolue actuellement à Galatasaray, en Turquie. On peut également noter la présence de Daniel Karbassiyoon, autre ancien joueur passé furtivement par Arsenal, Ipswich Town et Burnley dans les années 2000.

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Avec la descente en Ligue 2, l’abandon du projet de stade et la dépendance aux ventes pour équilibrer les finances du club, il était peut-être temps pour un club familial comme le MHSC d’entrer dans cette ère des investisseurs étrangers. La rumeur d’une vente courait depuis plusieurs mois, Romain Molina avait déjà parlé dans un post sur X d’un groupe anglais intéressé par le club.

Une officialisation vers fin juin ou début juillet

La direction de Montpellier HSC vise une officialisation vers fin juin ou début juillet, pour avoir le temps de préparer les changements inévitables à l’intérieur de l’organigramme, mais avec ou sans les Nicollin ? « Tant que rien n’est validé ni dans un sens ni dans l’autre, je ne vais pas vous dire : « On va faire ça ou pas ça ». Parce que ça peut ne pas se faire. Il n’y a pas de raison de donner de faux espoirs ou de fausses joies. C’est difficile d’annoncer quelque chose qui n’est pas validé », explique le président.

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C’est un nouveau club historique du football français qui passerait lui aussi sous pavillon étranger, un passage qui semble désormais nécessaire pour les clubs au vu de la crise qui traverse aujourd’hui le football français. En tout cas, l’arrivée de nouveaux actionnaires au MHSC n’a jamais été aussi proche.