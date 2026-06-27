Mercato PSG : Luis Enrique valide un coup surprise à 35M€ en L1 ?

Le PSG accélère discrètement son mercato estival avec une cible qui pourrait résoudre l’un des principaux casse-têtes de Luis Enrique. Le club de la capitale s’intéresserait de très près à Guéla Doué, dont le profil polyvalent séduit.

‎Mercato PSG : Guéla Doué, le profil idéal pour épauler Hakimi ?

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‎Depuis plusieurs mois, Paris cherche une solution crédible pour soulager Achraf Hakimi. Si le Marocain demeure intouchable dans le onze de départ, son absence oblige régulièrement le staff à modifier son organisation en repositionnant des milieux de terrain sur le côté droit, une solution efficace à court terme mais loin d’être idéale sur une saison complète.

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‎Dans cette optique, Guéla Doué apparaît comme un candidat particulièrement sérieux. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du RC Strasbourg, l’international ivoirien s’est distingué par sa capacité à défendre avec rigueur tout en apportant un véritable danger dans les phases offensives. Cette polyvalence correspond parfaitement aux exigences tactiques de Luis Enrique.

‎Luis Enrique voit plus loin qu’un simple remplaçant

‎Au-delà des qualités sportives du joueur, Luis Enrique semble percevoir en Guéla Doué un élément capable de s’intégrer durablement dans le projet parisien. Son aptitude à évoluer dans plusieurs positions défensives offrirait davantage de flexibilité à l’entraîneur espagnol, un aspect devenu essentiel dans le football moderne.

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‎Un autre détail retient également l’attention en interne : la présence de son frère Désiré Doué au sein de l’effectif parisien. Réunir les deux frères pourrait faciliter l’intégration du Strasbourgeois et renforcer encore un groupe qui mise sur la stabilité humaine autant que sur le talent individuel.

‎Une bataille européenne estimée à 35 millions d’euros

‎Le dossier est toutefois loin d’être bouclé. Les performances de Guéla Doué ont attiré plusieurs grands clubs européens, notamment le Borussia Dortmund, qui serait prêt à lui offrir un temps de jeu plus important dès son arrivée. Cette concurrence promet d’animer les prochaines semaines du mercato.

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Valorisé entre 30 et 35 millions d’euros, le défenseur ivoirien représente un investissement conséquent, preuve que Paris ne recherche pas seulement une doublure d’Achraf Hakimi, mais un joueur capable d’incarner l’avenir à ce poste. Cette stratégie confirme la volonté de Luis Enrique et de Luis Campos de bâtir un effectif plus profond, plus polyvalent et armé pour viser tous les trophées.