INFO OM : Une nouvelle arrivée à Marseille (Officiel) !

En ce début de mercato, de nouvelles recrues sont attendues à l’OM. C’est dans cette période que la direction phocéenne a annoncé une arrivée tant attendue par les supporters. Le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027 est là.

L’OM présente son nouveau maillot extérieur

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L’Olympique de Marseille poursuit de profonds changements en son sein. Sa nouvelle direction, conduite par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, a récemment été fixé sur les décisions de l’UEFA et de la DNCG. Elle peut désormais se projeter sereinement sur la saison à venir.

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Et même si le mercato estival reste au cœur des préoccupations, l’actualité OM est aussi marquée par une annonce officielle. Le nouveau maillot extérieur vient d’être révélé. Cette tenue est le fruit de la collaboration renouvelée avec PUMA. Elle a été conçue pour accompagner les Olympiens sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue Europa.

Le design, fidèle à l’ADN de l’OM, rend un vibrant hommage à l’héritage maritime de la cité phocéenne. Les motifs sont notamment inspirés des cartes nautiques et de la Méditerranée. Ils rappellent l’attachement viscéral de Marseille à son littoral.

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Une mer. Mille histoires.

On est tous d'ailleurs.

Et on vient tous d'ici.

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🛍️ Le nouveau maillot extérieur 2026/2027 est maintenant disponible dans les boutiques officielles du club, sur… pic.twitter.com/YHpUBWp1Xw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2026

Ce maillot mise aussi sur l’innovation avec la technologie dryCELL pour une gestion optimale de la transpiration. Entre modernité et tradition, cette tunique symbolise parfaitement les ambitions européennes d’un OM qui reste ancré dans son territoire et son histoire. Cette nouvelle pièce devrait rapidement trouver sa place dans le cœur des supporters marseillais.

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