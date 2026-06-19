PSG : 100M€ sur la table, guerre totale pour Yan Diomandé

‎Yan Diomandé est dans le viseur du PSG, qui souhaite le signer dès ce mercato estival. Sauf que ça risque de se compliquer pour les doubles champions d’Europe. Liverpool semble en effet déterminé à rebattre les cartes avec une offensive financière spectaculaire.

‎Mercato PSG : Yan Diomandé, un talent qui fait tourner toutes les têtes

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‎À seulement 19 ans, Yan Diomandé est passé du statut de jeune promesse à celui de cible prioritaire des plus grandes écuries du continent. Son exercice sous les couleurs du RB Leipzig a marqué les observateurs grâce à une production offensive impressionnante, mêlant efficacité devant le but et sens du collectif.

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‎Avec 13 réalisations et 10 passes décisives en 36 rencontres, l’international ivoirien a démontré une maturité rare pour son âge. Son titre de meilleur rookie de Bundesliga n’a fait que confirmer ce que les recruteurs européens pressentaient déjà : un joueur capable d’influencer durablement le destin d’une attaque de haut niveau.

‎Liverpool frappe fort et prend les devants

‎Face à une concurrence féroce, Liverpool a choisi l’offensive. Les dirigeants anglais ont identifié Diomandé comme une priorité majeure afin d’anticiper l’avenir de leur secteur offensif et préparer progressivement l’après Mohamed Salah. ‎

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Selon les informations de The Athletic, les Reds sont prêts à transmettre une proposition avoisinant les 100 millions d’euros au RB Leipzig. Un montant considérable qui illustre la confiance accordée au potentiel du jeune attaquant. Cette initiative place temporairement le club anglais dans une position favorable au sein des négociations.

‎Le Paris SG reste en embuscade

‎Du côté parisien, la prudence reste de mise. Le champion de France suit l’évolution du dossier depuis plusieurs mois mais n’a pas encore dégainé une offre officielle. Les dirigeants souhaitent d’abord connaître les intentions définitives du joueur avant de passer à l’action.

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‎Cette approche peut sembler mesurée, mais elle correspond à la nouvelle politique du Paris SG, davantage tournée vers le recrutement de jeunes talents à fort potentiel. Dans cette logique, Diomandé coche toutes les cases : jeunesse, progression constante et expérience déjà solide au plus haut niveau.

‎Une bataille qui dépasse le simple transfert

‎Au-delà de l’aspect financier, ce dossier révèle une lutte d’influence entre deux institutions qui cherchent à construire leur futur. Liverpool mise sur son projet sportif et sa capacité à offrir un rôle majeur au joueur. Le PSG, lui, conserve l’attrait de ses ambitions européennes et de son exposition internationale.

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‎Une donnée ressort néanmoins avec force : Liverpool possède aujourd’hui une longueur d’avance sur les conditions personnelles du contrat, toujours selon The Athletic. Rien n’est encore joué, mais la tendance actuelle favorise les Reds. Une certitude demeure : Yan Diomandé s’impose déjà comme l’un des grands feuilletons du mercato 2026.