Mercato : Un cadre de l’AS Monaco proche de plier bagage !

Arrivé en 2018 et devenu entre-temps un incontournable de l’ASM aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain, Aleksandr Golovin serait proche d’un départ. Le Russe susciterait la convoitise de plusieurs clubs non européens.

Mercato AS Monaco : L’Arabie saoudite et la Russie intéressés par Golovin pour 25 M€

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Il était âgé de 22 ans quand il a réalisé avec sa sélection une Coupe du monde 2018 fantastique. La Russie avait atteint les quarts de finale de sa propre compétition, et Golovin avait inscrit un but et délivré deux passes décisives sur l’ensemble du tournoi. Des performances qui lui ont permis d’être recruté par l’AS Monaco dans la foulée. Aujourd’hui, il est le joueur le plus capé du vestiaire, mais il est surtout proche de quitter le club, annonce Sébastien Denis.

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⚠️ Monaco discute avec des clubs russes (dont le Zenit) et saoudiens pour Aleksandr Golovin



💰 Les négociations portent sur un transfert estimé à 25 M€ (bonus compris)



📉 Une opération qui permettrait au club princier d'alléger sa masse salariale… pic.twitter.com/cXYb4KZnkK — Sébastien Denis (@sebnonda) July 16, 2026

Le milieu de terrain formé au CSKA Moscou affiche un bilan solide de 39 buts et 47 passes décisives en 267 rencontres sur la Côte d’Azur. Homme, mais également joueur apprécié par les divers entraîneurs qu’il a côtoyés durant ces huit années en Principauté, il possède une moyenne d’environ 33 matchs disputés par saison, toutes compétitions confondues, avec la tunique monégasque.

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Extrêmement fiable sur le terrain et rarement blessé, il suscite l’intérêt de clubs d’Arabie saoudite et de Russie (dont le Zénith Saint-Pétersbourg). Âgé de 30 ans, le montant de son transfert atteindrait les 25 M€, ce qui constitue une très belle cote sur le marché. La direction du Rocher pourrait ainsi en profiter, motivée par deux raisons : l’opportunité et la nécessité.

L’AS Monaco doit vendre plusieurs joueurs sous la pression de la DNCG

En effet, les Rouge et Blanc sont dans l’obligation de vendre certains de leurs joueurs les mieux cotés sur le mercato, sous la pression de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Il y a un mois de cela, celle que l’on pourrait appeler le gendarme du football français a encadré la masse salariale de l’ASM. Thiago Scuro, le directeur sportif du club, doit désormais faire face à un énorme casse-tête.

Il doit se séparer d’un nombre de joueurs suffisant pour redresser les finances du club, tout en essayant de garder ses meilleurs éléments, souvent ceux qui se retrouvent sur la sellette dans ces cas-là, afin de ne pas briser l’ossature de l’équipe. Pourtant, Folarin Balogun, Lamine Camara et Maghnes Akliouche, les trois valeurs marchandes les plus élevées du club, sont annoncés loin de la Côte d’Azur la saison prochaine.

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En attendant de négocier leur départ, très épineux malgré les convoitises, Aleksandr Golovin pourrait permettre au Rocher de réaliser une vente inattendue mais ultra bénéfique pour ses finances. Ainsi, le board monégasque va pouvoir se pencher sur le début de saison prochain, qui arrive à grands pas, avec un peu plus d’argent dans les poches, mais des soucis financiers toujours bien présents.