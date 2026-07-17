Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi proche de recruter à Brest

Grégory Lorenzi a déjà une idée bien précise pour la succession de Mason Greenwood. Le directeur sportif de l’OM tente de faire venir un attaquant du Stade Brestois.

Mercato OM : Gregory Lorenzi veut signer Romain Del Castillo

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Le transfert record de Mason Greenwood à Fenerbahçe, couplé au départ imminent de Pierre-Emerick Aubameyang, bouleverse profondément le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Ces mouvements permettent à l’OM de soulager un peu ses finances. Ils laissent cependant un vide colossal en attaque.

Grégory Lorenzi et son équipe le savent très bien. Les responsables marseillais doivent agir avec célérité pour combler ces absences et offrir à Bruno Genesio des solutions offensives avant le début du championnat. C’est dans cette optique que le nouveau directeur sportif de l’OM a identifié une cible prioritaire pour les ailes.

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BFM Marseille le confirme, Gregory Lorenzi se lance aux trousses de Romain Del Castillo. L’ailier droit du Stade Brestois est réputé pour sa créativité et son efficacité en Ligue 1. Ses 29 buts et 31 passes décisives avec Brest le prouvent. Le Français de 30 ans représente une alternative de choix.

Une piste offensive validée par Bruno Genesio

Ce dossier n’est pas le fruit du hasard. Grégory Lorenzi entretient une relation privilégiée avec le joueur. Le dirigeant de l’OM connaît parfaitement les qualités humaines et sportives de Romain Del Castillo. Puisqu’il l’avoir côtoyé de près durant son mandat à la tête du SB29. Cette connaissance mutuelle facilite les discussions.

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De plus, Bruno Genesio valide cette piste. Le nouvel entraîneur de l’OM a eu l’occasion d’apprécier les aptitudes du joueur lors de son passage à l’Olympique Lyonnais. Même si cette piste offensive suscite des interrogations, force est de constater que la maîtrise tactique de Del Castillo est indéniable. Son arrivée constituerait un atout pour les ambitions phocéennes.