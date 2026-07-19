«Tout est bouclé» : le PSG tient son futur attaquant à 50M€

‎Le PSG avance à grands pas sur le mercato dans son recrutement offensif et semble avoir trouvé une nouvelle pièce maîtresse pour son attaque. Après une Coupe du monde remarquée, un jeune talent français se rapproche du Parc des Princes, avec un accord déjà bien avancé.

‎Mercato PSG : Le dossier Akliouche agite déjà les coulisses parisiennes

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‎Le PSG a accéléré sur le mercato et pourrait bientôt accueillir Maghnes Akliouche. Le joueur de l’AS Monaco, aperçu sous le maillot de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, serait désormais tout proche de rejoindre le club de la capitale dans une opération estimée autour de 50 millions d’euros. Longtemps discret sur son avenir, le milieu offensif monégasque avait préféré garder le silence pendant la compétition.

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« Un transfert au PSG ? Je comprends que cette question vienne sur la table, mais pour l’instant je me concentre sur cette Coupe du monde. C’est la plus belle des compétitions et je suis content d’en faire partie », avait-il déclaré en juin dernier. Une réponse prudente, mais qui n’a pas empêché les discussions de progresser en arrière-plan.

‎Une accélération décisive après le grand rendez-vous mondial

‎Le PSG semble désormais avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier très convoité. Selon Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du mercato, le club parisien aurait trouvé un terrain d’entente avec le joueur et préparerait déjà les derniers détails contractuels. Une avancée qui rapproche un peu plus Akliouche d’un changement de dimension. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a fait le point de la situation :

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« Maghnes Akliouche, l’ailier de l’AS Monaco, est un joueur spécial puisqu’il peut jouer comme numéro 10, comme ailier, il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt », a-t-il indiqué. Une annonce qui a forcément fait trembler plusieurs prétendants européens.

‎Paris prépare un nouveau coup fort sur le marché

‎Cette arrivée potentielle confirme la volonté du PSG de miser sur des profils jeunes, capables d’apporter immédiatement mais aussi de construire l’avenir. Avec sa polyvalence, Akliouche offrirait une solution supplémentaire à l’animation offensive parisienne, entre créativité, percussion et capacité à évoluer dans plusieurs zones du terrain.

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‎Le joueur aurait également affiché une préférence claire pour la suite de sa carrière. « Il veut signer au PSG, il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n’y a pas de doute », a ajouté Fabrizio Romano. Une déclaration qui donne encore plus de poids à un transfert qui pourrait rapidement devenir officiel.

‎Akliouche, le pari français qui peut changer de statut

‎Le PSG ne recrute pas seulement un talent prometteur, il mise sur un joueur déjà exposé au plus haut niveau. Akliouche possède cette capacité rare à créer des différences sans forcément avoir besoin de multiplier les gestes spectaculaires. Dans un effectif parisien habitué aux stars mondiales, il pourrait apporter une fraîcheur bienvenue.

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‎Reste maintenant l’étape la plus attendue : l’annonce officielle. Le football réserve parfois des retournements inattendus, mais cette fois, tous les signaux semblent pointer vers Paris. À 50 millions d’euros, le Paris SG pourrait bien s’offrir un futur cadre du football français avant même que la concurrence n’ait le temps de réagir.