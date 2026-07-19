Mercato PSG : Urgent ! Campos proche de boucler un gros coup

‎Le PSG accélère sur un dossier prioritaire de son mercato estival et Luis Campos semble toucher au but malgré des négociations particulièrement complexes. Entre refus répétés, concurrence étrangère et discussions de dernière minute, le club parisien se rapproche d’une recrue très attendue.

‎Mercato PSG : Le bras de fer entre Paris et Monaco s’intensifie pour Akliouche.

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‎Le PSG n’a jamais caché son intérêt pour Maghnes Akliouche. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens multiplient les échanges avec l’AS Monaco afin de convaincre le club de la Principauté de céder son milieu offensif. Selon les informations du Parisien, les contacts se sont même intensifiés ces derniers jours, preuve que le dossier est désormais considéré comme prioritaire par Luis Campos. ‎Pour autant, Monaco reste inflexible sur ses exigences financières.

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Toutes les propositions parisiennes auraient été refusées jusqu’à présent, les dirigeants monégasques espérant récupérer près de 50 millions d’euros pour leur international français, encore lié au club jusqu’en juin 2028. Malgré cette résistance, le joueur aurait déjà donné son accord au PSG et patienterait désormais dans l’attente d’un terrain d’entente entre les deux clubs.

‎Le choix du joueur ne laisse plus de doute

‎La Coupe du monde 2026 a marqué un tournant. Après avoir terminé son parcours international, Maghnes Akliouche peut désormais se concentrer pleinement sur son avenir. D’après Fabrizio Romano, plusieurs formations de Premier League ont tenté une ultime offensive afin de détourner le Français de la capitale. ‎Le spécialiste italien du mercato affirme toutefois que la décision du joueur est prise. « L’accord entre le PSG et Monaco est très proche, il en est aux étapes finales », rappelle-t-il.

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« L’accord est conclu entre Akliouche et le Paris Saint-Germain sur les termes du contrat. Akliouche a également été approché par des clubs de Premier League, mais sa décision est claire, il veut jouer pour le Paris Saint-Germain. L’arrivée d’Akliouche au Paris Saint-Germain pourrait très bientôt faire l’objet d’un Here we go », explique Fabrizio Romano. Une déclaration qui laisse entendre que le transfert pourrait rapidement être officialisé.

‎Une signature qui peut changer le visage du mercato

‎Si les derniers détails financiers sont validés, Luis Campos signerait son premier grand coup de l’été. L’arrivée de Maghnes Akliouche offrirait à Luis Enrique un joueur créatif, capable d’évoluer entre les lignes comme sur les ailes, avec une qualité technique déjà reconnue en Ligue 1.

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‎Au-delà du renfort sportif, cette opération enverrait également un message fort à la concurrence. Malgré les obstacles rencontrés face à Monaco, le PSG démontrerait sa capacité à attirer l’un des plus grands talents français du moment, tout en résistant aux offensives des clubs anglais. De quoi renforcer encore un effectif déjà redoutable.

‎Akliouche, un transfert qui ressemble à une évidence

‎Ce dossier illustre parfaitement la stratégie actuelle du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale privilégie désormais des joueurs jeunes, déjà performants dans le championnat de France et qui disposent d’un fort potentiel de progression. Maghnes Akliouche répond précisément à ce profil recherché par Luis Campos et Luis Enrique.

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‎Même si aucune officialisation n’a encore eu lieu, tous les signaux convergent vers une issue favorable. Les informations du Parisien et les révélations de Fabrizio Romano vont dans le même sens : le plus difficile semble désormais derrière les deux clubs. Si aucun rebondissement majeur ne survient, le célèbre « Here we go » pourrait retentir dans les prochains jours et marquer le début d’un mercato ambitieux pour le PSG.