ASSE : Bonne nouvelle ! Un renfort XXL arrive en défense

L’ASSE voit enfin poindre une excellente nouvelle dans un secteur défensif qui a souvent été mis à rude épreuve ces derniers mois. Malgré une absence prolongée, un élément très attendu se rapproche d’un retour et pourrait rapidement offrir une nouvelle solution à Ian Cathro.

‎ASSE : Une éclaircie attendue dans le secteur défensif

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‎Le déplacement à Genève pour le match amical face au Servette FC s’est effectué sans Chico Lamba. Pourtant, loin des terrains, le défenseur portugais a envoyé un message rassurant sur l’évolution de sa condition physique. ‎Comme l’a révélé Peuple Vert, le joueur poursuit actuellement sa réathlétisation.

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Une photo publiée sur ses réseaux sociaux le montre en plein travail sur un tapis anti-gravité, un outil utilisé pour accélérer le retour à la compétition tout en limitant les contraintes physiques. Un signal encourageant pour le staff stéphanois.

‎Un retour retardé par une succession de coups durs

‎Arrivé l’été dernier avec de belles promesses, Chico Lamba n’a jamais réellement pu enchaîner les rencontres. Des pépins physiques répétés ont freiné sa progression et empêché le défenseur de démontrer toute l’étendue de ses qualités sous le maillot des Verts. ‎Le staff médical refuse toutefois de brûler les étapes.

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L’objectif reste de permettre au Portugais de retrouver l’intégralité de ses moyens avant de reprendre la compétition. Cette prudence vise à éviter une rechute qui compromettrait encore davantage sa montée en puissance.

‎Un atout précieux pour les ambitions stéphanoises

‎Si son évolution continue sur cette trajectoire, Ian Cathro pourrait bientôt récupérer un joueur presque inédit. Après une saison largement perturbée, Chico Lamba possède le profil d’une véritable recrue tant son temps de jeu a été limité.

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‎Son retour offrirait davantage de concurrence en défense, mais aussi plus de solutions tactiques à un entraîneur qui cherche à construire un bloc plus solide. Dans une saison où chaque détail peut compter, récupérer un défenseur de ce niveau représente une perspective particulièrement intéressante.

Une recrue sans passer par le mercato

‎Le cas Chico Lamba illustre parfaitement qu’un retour de blessure peut parfois avoir autant d’impact qu’un recrutement estival. Sans dépenser le moindre euro supplémentaire, l’ASSE pourrait récupérer un joueur reposé, motivé et désireux de rattraper le temps perdu.

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‎Reste désormais à transformer ces signaux positifs en retour effectif sur les terrains. Si les prochaines semaines confirment les progrès observés, Ian Cathro disposera d’un renfort défensif capable de renforcer durablement les ambitions stéphanoises pour la saison à venir.