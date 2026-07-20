Mercato FC Nantes : Trois gros transferts programmés à Nantes

Le mercato estival s’accélère au FC Nantes. Trois joueurs sont sur le point de poser leurs valises en Turquie.

Mercato FC Nantes : Kita veut céder trois joueurs

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Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont va prendre la direction de la Turquie. Il va rejoindre Amedspor. Le deal est complètement bouclé. Et deux autres joueurs vont lui emboîter le pas. Deux Canaris supplémentaires pourraient vite le rejoindre en Turquie : Matthis Abline et Chidozie Awaziem.

Galatasaray convoite l’attaquant nantais. D’après le journaliste turc Ferhat Kızıltaş, le champion de Turquie surveille de près la situation de Matthis Abline. Auteur de prestations remarquées, le Français plaît à la formation stambouliote. Un transfert resterait envisageable si un club accepte de débourser environ 25 millions d’euros, montant qui correspondrait aux attentes du FC Nantes.

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Awaziem, lui, se rapproche de Konyaspor. De son côté, le défenseur nigérian discute déjà avec Konyaspor. Le journaliste Reşat Can Özbudak confirme ces contacts avancés avec le neuvième du dernier championnat turc. Les Kita sont vendeurs. Un départ de Chidozie Awaziem paraît imminent.

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Le Nigérian n’entre pas dans les plans du nouveau coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian. Il n’a même pas été retenu pour le match de préparation estivale face au FC Lorient (1-0). Chidozie Awaziem aurait donné son feu vert pour rejoindre ce club. Les dirigeants nantais accélèrent donc le dégraissage de l’effectif.