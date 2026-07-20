PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Ferran Torres !

Annoncé tout proche d’un transfert au PSG à un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, Ferran Torres pourrait finalement prendre une décision surprenante pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Le Barça prêt se battre pour Ferran Torres

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L’entrée héroïque de Ferran Torres en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine (1-0) pourrait avoir une réelle incidence sur son avenir. Alors qu’il n’avait jusqu’ici initié aucune démarche pour prolonger son contrat, qui expire dans un an, le FC Barcelone voudrait à présent tout faire pour garder son numéro 7 cet été. D’après les informations relayées ce lundi par le journal catalan Sport, les dirigeants barcelonais travailleraient désormais pour conserver l’international espagnol en lui proposant un nouveau bail.

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« Le Barça s’active déjà pour conserver le joueur et espère le convaincre avec une offre de prolongation de contrat. Ferran est un élément essentiel du vestiaire et devra décider de son avenir en tenant compte des deux options qui s’offrent à lui.

S’il parvient à un accord avec le PSG, le Barça sait qu’il sera très difficile de le retenir, car il ne lui reste qu’un an de contrat », rapporte le journal espagnol. De son côté, le Paris Saint-Germain compte sur l’influence de Luis Enrique pour convaincre le joueur de 26 ans de rejoindre la capitale française pour la suite de sa carrière.

« L’influence de Luis Enrique joue en sa faveur »

À la recherche d’un attaquant capable de compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Ferran Torres après l’échec des dossiers Julian Alvarez et Junior Kroupi. Et depuis plusieurs semaines, le double champion d’Europe aurait déjà trouvé un accord avec le joueur du FC Barcelone sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

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Mais avec le regain d’intérêt des Blaugranas, « le PSG a agi rapidement pour finaliser son transfert. Il s’agirait d’une demande de Luis Enrique pour renforcer le poste après le départ de Gonçalo Ramos, et l’offre financière proposée au joueur serait très conséquente et lui permettrait d’améliorer son salaire actuel au Barça », indique le quotidien Sport, qui précise que « à Paris, Ferran devra également faire face à une forte concurrence, mais l’influence de Luis Enrique joue en sa faveur. »

Après avoir joué un rôle crucial dans le lancement de sa carrière internationale, Luis Enrique veut Ferran Torres à Paris et est prêt à lui donner l’opportunité d’intégrer la rotation d’une équipe au potentiel offensif redoutable. Mais à Barcelone, Joan Laporta et Deco veulent réussir à le convaincre avec un nouveau contrat, « même si la prolongation ne serait effective qu’en septembre prochain en raison de problèmes liés au plafond salarial. »

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La balle est donc désormais dans le camp du joueur qui devrait faire un choix entre la continuité au Camp ou un nouveau projet dans un club qui règne sur l’Europe depuis ces deux dernières années et l’avènement de Luis Enrique en 2023. Affaire à suivre…