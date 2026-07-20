Mercato OM : Après Greenwood, un autre départ en Turquie ?

Le transfert de Mason Greenwood à Fenerbhaçe devrait être suivi par celui d’un autre cadre de l’OM. Pierre-Emile Hojbjerg est susceptible de rebondir en Turquie.

Mercato OM : Besiktas en négociation secrète pour Hojbjerg

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Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood a récemment rejoint Fenerbahçe. Et un autre taulier du vestiaire de l’OM pourrait rejoindre le championnat turc. Le Besiktas est passé à l’action pour Pierre-Emile Hojbjerg.

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Les médias Fanatik et Fotomac sont unanimes sur ce dossier chaud. Les Aigles Noirs auraient entamé des négociations directes avec l’OM en vue d’un accord. L’international danois était récemment annoncé sur les tablettes de l’AC Milan et de la Juventus. Mais le Besiktas a pris une longueur d’avance.

Un salaire devenu trop lourd pour Marseille

Le club stambouliote serait à répondre favorablement aux exigences financières de l’OM. Sa valeur marchande est fixée à 20 millions d’euros selon Transfermarkt. Pierre-Emile Hojbjerg a connu une saison mitigée à Marseille. Il a disputé 32 matchs de Ligue 1 pour 4 et 5 passes décisives.

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Son salaire estimé à 500 000 euros bruts par mois fait de lui le joueur le mieux payé du vestiaire. Une charge salariale devenue difficile à assumer pour la direction de l’OM. Les Phocéens, sous pression de la DNCG et l’UEFA, ne devraient pas s’opposer à son départ. Ce transfert potentiel, s’il venait à concrétiser, allégerait un peu la masse salariale du club.