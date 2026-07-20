Coup de théâtre à l’OM : Un retour tant attendu annulé !

Les dirigeants et supporters de l’OM devront faire une croix sur un retour en défense centrale. Roggerio Nyakossi ne reviendra pas à Marseille.

Mercato OM : Roggerio Nyakossi ne reviendra pas

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Son aventure à l’Olympique de Marseille appartient au passé. Roggerio Nyakossi est arrivé à l’OM 2022. L’ancien défenseur central de Servette FC était arrivé avec l’ambition d’intégrer progressivement le groupe professionnel. Cette stratégie de post-formation n’a pas porté ses fruits. Le Suisse n’ayant jamais foulé les pelouses de Ligue 1 malgré plusieurs convocations chez les pros.

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Roggerio Nyakossi a ainsi quitté la réserve de l’OM en janvier 2025. Il a rejoint l’OH Louvain, en Belgique. Ce choix a été fructueux. En 18 mois, le défenseur de 21 ans a vu sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts. Des écuries venues de France, Angleterre et Allemagne tentent de le recruter. L’OM était cité parmi ses prétendants. Le club présidé par Stéphane Richard a conservé une clause de rachat prioritaire sur le joueur.

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Mais un retour de Roggerio Nyakossi sur la Canebière est finalement exclu. La Provence le confirme, le club phocéen ne rapatriera pas son ancien défenseur suisse. La direction de l’OM conserve néanmoins un atout dans ce dossier : un pourcentage sur sa future revente. Cette clause devrait permettre aux Phocéens de récupérer un joli chèque sur le prochain départ du jeune axial. Ce dossier reste scruté de très près.