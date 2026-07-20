Mercato ASSE : La purge continue, un autre départ bouclé

L’ASSE poursuit son vaste chantier du mercato estival avec un nouveau mouvement dans le sens des départs. Cette fois, un jeune talent formé à L’Étrat s’apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière.

Mercato ASSE : Dunkerque poursuit son opération séduction à Saint-Etienne

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Le mercato de l’AS Saint-Étienne continue de s’animer, notamment du côté des jeunes issus du centre de formation. Selon les informations rapportées par le média spécialisé Peuple Vert, Rayan Ait-Amer ne poursuivra pas l’aventure dans le Forez et va rejoindre l’USL Dunkerque, où il évolue déjà avec le groupe professionnel depuis la reprise.

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Le club nordiste n’en est d’ailleurs pas à son premier coup dans ce dossier. Après avoir attiré Maedine Makhloufi puis obtenu le transfert d’Enzo Mayilla cet été, Dunkerque accueille un troisième joueur passé par l’académie stéphanoise. Un recrutement ciblé qui illustre la confiance accordée aux jeunes formés à L’Étrat.

Un choix logique pour toutes les parties

Rayan Ait-Amer arrivait au terme de son parcours de formation sans être conservé par les dirigeants stéphanois. Malgré un essai remarqué au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, c’est finalement dans le Nord que le joueur a choisi de poursuivre son développement.

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Ce choix répond également à la stratégie de Dunkerque, réputé pour offrir du temps de jeu aux jeunes éléments prometteurs. Dans un championnat exigeant comme la Ligue 2, le club estime que ces profils disposent du potentiel nécessaire pour franchir un nouveau cap dans leur progression.

Une nouvelle dynamique entre les deux clubs

Les premiers signaux sont déjà encourageants pour Rayan Ait-Amer. Il a participé aux deux rencontres de préparation estivale disputées par Dunkerque, face au Standard de Liège puis contre Valenciennes. Une intégration rapide qui témoigne de la confiance du staff technique.

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Pour l’ASSE, ces départs successifs traduisent une profonde réorganisation de l’effectif. Les dirigeants cherchent à remodeler le groupe tout en permettant aux jeunes qui n’entrent plus dans le projet sportif de rebondir dans des conditions favorables.

Une séparation qui peut profiter à tout le monde

Ce nouveau départ ne ressemble pas à une simple opération de dégraissage. L’ASSE fait le choix d’alléger son effectif tout en laissant plusieurs jeunes poursuivre leur progression dans un environnement plus propice à leur épanouissement. Une décision parfois difficile, mais fréquente dans la construction d’un nouveau cycle.

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De son côté, Dunkerque confirme une politique de recrutement cohérente et ambitieuse. En misant sur les talents issus de la formation stéphanoise, le club nordiste construit progressivement une identité forte. Si cette stratégie se poursuit, les excellentes relations entre les deux formations pourraient encore donner naissance à d’autres mouvements lors des prochains mercatos.