Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour l’arrivée de ce milieu ?  

Le Stade Rennais connaît désormais le prix à payer. Pour espérer recruter Kévin Danois cet été, le club breton devra débourser une somme XXL.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Kévin Danois !

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30 millions d’euros : c’est le prix fixé par l’AJ Auxerre pour lâcher sa pépite, Kévin Danois. Suivi de près par le Stade Rennais, le jeune milieu de terrain attise les convoitises. Mais la compétition s’annonce rude et le chèque un peu élevé.

Rennes vise du lourd pour son entrejeu, mais il n’est pas seul. Depuis quelques semaines, les recruteurs bretons apprécient le profil du jeune crack, Kévin Danois. Formé à Auxerre, le joueur de 21 ans s’est imposé comme la pièce maîtresse du milieu bourguignon. Son activité débordante, son impact physique et sa vision du jeu séduisent bien au-delà de la Bretagne.

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Le dossier s’annonce complexe. La concurrence s’intensifie. L’Olympique Lyonnais surveille attentivement sa situation. Le LOSC flaire aussi le coup. Du côté de l’AJA, pas question de brader un tel talent. La direction icaunaise a déjà montré les dents en refusant une première offre de 15 millions d’euros transmise par Hull City. Les dirigeants en attendent le double.

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Rennes va-t-il signer ce gros chèque ? Parier sur Kévin Danois correspond à la stratégie rennaise : miser sur la jeunesse et le potentiel. Cependant, le club a déjà déboursé plus de 30 millions d’euros cet été. Le Stade Rennais ira-t-il jusqu’au bout pour arracher la signature du crack auxerrois ? Réponse dans les prochaines semaines.