Mercato : Un ailier gauche arrive au Stade Rennais !

Le Stade Rennais poursuit son mercato ambitieux et ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. Le club breton préparerait désormais l’arrivée d’un nouvel ailier gauche afin d’apporter davantage de vitesse et de percussion à son attaque.

‎Mercato Stade Rennais : Un nouveau chantier offensif s’ouvre en Bretagne

La suite après cette publicité

‎Le recrutement rennais a déjà pris une ampleur importante avec plusieurs renforts enregistrés depuis l’ouverture du marché estival. Malgré cette activité soutenue, les dirigeants estiment que l’effectif possède encore une marge de progression sur les ailes.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais fonce sur un taulier à 20M€

‎D’après les révélations du compte X @jonathan35001, un spécialiste du couloir gauche devrait rejoindre les Rouge et Noir avant la clôture du mercato. Pour l’heure, aucune officialisation n’est attendue, mais la piste semble bel et bien active en interne.

‎Pourquoi Rennes accélère sur ce dossier

‎Si la défense centrale demeure un secteur prioritaire, les dirigeants bretons souhaitent également offrir davantage de solutions à Franck Haise dans l’animation offensive. L’objectif est de disposer d’un groupe capable de multiplier les profils selon les adversaires.

À voir

Mercato OM : L’incroyable rumeur à 2,5M€ venue du Brésil !

‎Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, notamment ceux de Martin Terrier, Eliesse Ben Seghir, Zuriko Davitashvili et Mohamed Amoura. Toutefois, aucune de ces pistes n’a été confirmée officiellement par le club, qui entretient le flou autour de son futur renfort.

‎Une arrivée qui pourrait changer l’équilibre de l’équipe

‎L’arrivée d’un ailier gauche apporterait davantage de concurrence et offrirait de nouvelles possibilités tactiques. Un joueur rapide et créatif permettrait aussi de mieux alimenter les attaquants et de diversifier les phases offensives. ‎Cette future recrue pourrait également redistribuer les cartes au sein de l’effectif.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une grosse annonce tombe à Rennes

Certains éléments seraient alors amenés à évoluer dans un autre rôle, tandis que la compétition interne gagnerait en intensité. ‎Rennes semble construire son effectif avec méthode, sans céder à la précipitation. Le club cible des postes précis afin de répondre aux exigences de Franck Haise plutôt que d’accumuler les recrues. ‎

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato SRFC : Le plan machiavélique de Toulouse en marche !

À voir

ASSE : Bonne nouvelle ! Un renfort XXL arrive en défense

INFO SRFC : Coup de théâtre pour le transfert de Cresswell ?

Si les informations se confirment, ce renfort pourrait représenter une étape supplémentaire dans les ambitions rennaises. Reste désormais à connaître l’identité de l’heureux élu, un dossier qui promet encore quelques rebondissements avant la fin du mercato.