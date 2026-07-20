Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, Kita négocie un gros transfert !  

Le FC Nantes continue de faire le ménage. Après avoir renforcé son effectif, le club accélère désormais dans le sens des départs.

Mercato : Le FC Nantes vend Awaziem et encaisse un chèque

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Relégué en Ligue 2, le FC Nantes accélère son dégraissage. Les Kita s’apprêtent à céder Chidozie Awaziem au club turc de Konyaspor. Après avoir recruté plusieurs joueurs cet été, la direction nantaise cherche désormais à alléger la masse salariale. Il faut vendre pour maintenir les voyants du compte au vert.

L’information courait déjà ; Ouest-France la confirme. Le défenseur nigérian va poser ses valises en Turquie en Süper Lig. Entre Nantes et Konyaspor, les négociations touchent à leur fin pour un montant négocié entre 1 et 2 millions d’euros. Une petite bouffée d’air financier pour les Canaris.

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Revenu sur les bords de l’Erdre à l’été 2025, huit ans après son premier passage, l’international nigérian aura joué 26 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Solide dès le début, il a ensuite perdu son statut de titulaire au fil de ses prestations moins convaincantes.

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Refusant la baisse de salaire automatique liée à la descente, Chidozie Awaziem veut rester dans un championnat d’élite. Il connaît bien la Turquie pour y avoir défendu les couleurs d’Alanyaspor et de Rizespor. C’est le point de chute parfait. Dans le sillage d’Alban Lafont, Awaziem prépare ses valises. Le ménage continue à Nantes.