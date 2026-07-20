Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour ce défenseur  

Liverpool frappe à la porte du PSG. À la recherche d’un patron pour sa défense, le club anglais cible désormais Illya Zabarnyi.

Mercato PSG : Liverpool cible Illya Zabarnyi

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Le PSG pourrait bientôt faire face à une offensive venue d’Angleterre. En quête d’un nouveau patron défensif, Liverpool a coché le nom d’Illya Zabarnyi. Le club anglais suit de très près l’international ukrainien.

D’après les informations du journaliste David Lynch, les Reds ont placé le défenseur parisien parmi leurs priorités de ce mercato estival. Son profil fait l’unanimité en interne. Malgré une saison compliquée à Paris, le roc ukrainien attise les convoitises du géant anglais.

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À Liverpool, plusieurs décideurs connaissent d’ailleurs le joueur. Richard Hughes, directeur sportif du club, apprécie ses qualités depuis longtemps. Même constat pour Andoni Iraola, qui l’a entraîné à Bournemouth et garde une excellente opinion de lui.

Tous deux considèrent que l’Ukrainien dispose des atouts nécessaires pour s’imposer en Premier League. Les Anglais n’ont pas encore entamé de pourparlers avec la direction du Paris SG. Ce sont juste des rumeurs pour le moment. Rien de plus.

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Toutefois, la situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines si le club de la capitale acceptait d’étudier une offre. Arrivé à Paris l’été dernier, Zabarnyi est toujours sous contrat. Les dirigeants franciliens n’envisagent donc pas un départ à n’importe quel prix. Seule une proposition conséquente pourrait les pousser à ouvrir des discussions.