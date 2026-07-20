Ferran Torres au PSG : Le coup de théâtre à 117M€

‎‎Le PSG rêve de Ferran Torres pour renforcer son attaque dès ce mercato d’été après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Mais un autre transfert estimé à 117 millions d’euros pourrait rebattre toutes les cartes et repousser, voire accélérer, l’avenir de l’international espagnol.

‎Mercato PSG : Le Barça anticipe le départ de Ferran Torres

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‎Le PSG poursuit son travail de reconstruction offensive après avoir vu Gonçalo Ramos quitter la capitale. Dans cette quête d’un nouvel attaquant, plusieurs profils sont étudiés, et celui de Ferran Torres conserve une place de choix. Son expérience au plus haut niveau et sa polyvalence séduiraient particulièrement Luis Enrique, qui connaît parfaitement les qualités de son compatriote.

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‎Selon les informations de TEAMtalk, le FC Barcelone, de son côté, envisage toujours différents scénarios pour son secteur offensif. Les dirigeants catalans ne ferment pas la porte à un départ de Ferran Torres, mais cette décision dépend largement de leur capacité à attirer un autre avant-centre avant la fin du mercato.

‎Le transfert à 117 M€ qui change complètement la donne

‎Le véritable tournant de ce dossier ne concerne pourtant pas directement Ferran Torres. D’après TEAMtalk, le Barça avait fait d’Eli Junior Kroupi une cible prioritaire pour renforcer son attaque. Problème : Bournemouth réclamerait près de 117 millions d’euros, un montant très éloigné des intentions financières du club catalan, qui n’envisagerait pas de dépasser 70 millions d’euros.

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‎Face à cet obstacle, les Blaugrana seraient contraints d’explorer d’autres pistes. Julian Alvarez ne semble plus accessible, tandis que Darwin Nunez et Dusan Vlahovic figureraient encore parmi les alternatives étudiées. Cette succession d’échecs pourrait finalement modifier toute la stratégie barcelonaise concernant Ferran Torres.

‎Le PSG reste suspendu aux choix du Barça

‎À Paris, l’évolution de la situation est suivie avec attention. Si Barcelone parvient à recruter un nouvel attaquant, Ferran Torres pourrait obtenir un bon de sortie et permettre au PSG d’accélérer les discussions. En revanche, si aucun renfort offensif ne rejoint la Catalogne, le club espagnol aurait tout intérêt à conserver un joueur capable d’occuper plusieurs postes en attaque.

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‎Le mercato fonctionne souvent comme un immense jeu de dominos. Une opération bloquée dans un championnat peut provoquer une réaction en chaîne ailleurs. Dans ce dossier, les dirigeants parisiens savent qu’ils ne maîtrisent pas tous les paramètres et devront sans doute patienter avant de connaître l’issue définitive.

‎Un feuilleton encore loin d’être terminé

‎Le PSG apprécie le profil de Ferran Torres, mais son éventuelle arrivée dépend moins de la volonté parisienne que des mouvements réalisés par le FC Barcelone. Les négociations entre clubs s’entremêlent et chaque transfert peut en débloquer plusieurs autres. Ferran Torres représente une option crédible grâce à sa polyvalence et à sa connaissance des exigences du très haut niveau.

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Toutefois, tant que Barcelone n’aura pas trouvé le successeur recherché en attaque, cette piste restera suspendue aux décisions du club catalan. Le fameux chiffre de 117 millions d’euros pourrait ainsi devenir l’élément déclencheur d’un mercato qui réserve encore de nombreux rebondissements.